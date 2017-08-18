Олег Дулуб о Родионове: Большое видится на расстоянии 18.08.2017, 15:36

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ФОТО: ONLINER.BY

Пока нападающий забивает, у него нет возраста.

Белорусский тренер Олег Дулуб рассказал pressball.by об игроках, которые выделяются в чемпионате Беларуси.

- Игроки в чемпионате, за которых цепляется глаз?

- Очень хорошо отношусь к Стасевичу. Пересмотрел свои взгляды на значимость и влияние Родионова на командную игру БАТЭ. Не зря же говорят, что большое видится на расстоянии. Пока нападающий забивает, у него нет возраста. Может и шагом по полю перемещаться — лишь бы делал свою работу. Нужно признать, что касательно Виталия я ошибался. Казалось, это уже отыгранный футболист.

- Кто еще выделяется?

- В БАТЭ — Гордейчук. В "Шахтере" — Олехнович. В Бресте — Нивалдо. В минском "Динамо" — Сарока. Через него строится большинство атак команды. А что бы ни говорили, но для футболиста — тем более для нападающего — очень важен фактор везения. Особенно — в так называемых "лобовых" матчах. У Сароки есть, если можно так выразиться, запас везения, который позволяет оказываться в нужном месте в нужное время.

Что касается Нивалдо, то это разноплановый форвард. Мощный, но вместе с тем может и сам убежать от соперника, и создать остроту у чужих ворот. В общем, интересный игрок. Но все, кого назвал — за исключением бразильца — у нас давно на виду. А новые имена? Знаете, для меня показатель таков: пригласил бы к себе игрока, останься в "Карпатах", или нет.