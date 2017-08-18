Конрад Павлик: Польша, как никто, заинтересована в суверенитете Беларуси 3 18.08.2017, 15:49

1,769

Практика выдачи Карт Поляка не должна сказываться на добрососедских отношениях.

В Беларуси к 2018-му году, будет выдано около 100 тысяч Карт Поляка.

Житель Пинска Руслан Дарьин получил карту поляка одним из первых. Главное для него – возможность свободных встреч с родственниками, говорится в репортаже «Белсата».

«Мы соскучились по контактам друг с другом. Письма - это совсем не то, а когда есть личный контакт - это совсем другое дело », - говорит Руслан.

Некоторые берут, некоторые принципиально отказываются

«Мы от Польши отстали намного. Там культура другая, мне очень нравится. И на улице, и в магазинах, и везде-везде. Там даже пахнет каким-то другим воздухом», - объясняет житель Глубокого Данил Ермакович.

Хотя есть и те, кто сознательно отказался брать карту - как житель Глубокого Дмитрий Лупач.

«Меня всегда останавливало, что я утверждаю свою принадлежность к польскому народу и признаю польский язык своим родным языком», - говорит Дмитрий.

Карта Поляка выдается на 10 лет

Она дает возможность бесплатного получения виз, право на работу и обучение, различные льготы и финансовую помощь.

«Мы рассматриваем Карту Поляка исключительно как моральный долг, как моральную компенсацию. Значительная часть тех, кто владеет Картой Поляка, не пользуется ею на самом деле подходит к этому, как к символу», - уверен Конрад Павлик, посол Польши в Беларуси.

Наличие карты поляка не означает массовой эмиграции из Беларуси

Из почти 100 000 владельцев карт поляка лишь около 2000-3000 переехали в Польшу.

Но в прошлом году польский Сейм принял поправки в законодательство. Владельцы карт поляка уже через год проживания могут получить гражданство.

А в течение первых девяти месяцев получают матпомощь размером 1000 злотых в месяц. Ожидания Варшавы говорят о том, что за десять лет сюда переедут около 200 000 этнических поляков из стран СНГ и Балтии.

Власти Беларуси подходят к инициативе настороженно

Карту поляка запрещено, например, получать государственным служащим.

«Мы, как никто другой, заинтересованы в суверенитете Беларуси и укреплении независимости Беларуси», - успокаивает Конрад Павлик.

На карте рабочей географии Польша все больше привлекает белорусов

По данным программы «Ла Страда», еще в 2013 году Польшу выбирали лишь 8%, тогда как Россию - 53%. Но уже в прошлом году - 22%, а Россию только 27%.

Хотя большинство тех, кто выезжает на работу, не связаны с картой поляка, которая так пугает официальный Минск.