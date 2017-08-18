После слов Путина Литва ждет увеличения грузопотока из Беларуси 3 18.08.2017, 16:53

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На данный момент, поток нефтепродуктов из Беларуси в Клайпеду стабилен.

Несмотря на заявления президента России о том, что Беларуси следовало бы экспортировать переработанную российскую нефть через Россию, а не через порты стран Балтии, литовская железнодорожная компания «Lietuvos gelezinkeliai» по-прежнему надеется на стабильный грузопоток, пишет delfi.lt.

Глава «Lietuvos gelezinkeliai» Мантас Бартушко рассказал, что предприятие понимает риски потерять грузы, однако старается диверсифицировать деятельность, обеспечив себе тем самым стабильный доход.

«Всегда существуют определенные аспекты риска, что одних грузов может быть меньше, других — больше, мы их постоянно взвешиваем. Не только геополитика, но и конкуренция между портами может обусловить динамику нефтепродуктов, так что этой динамике мы соответствуем, чтобы обеспечить надежное транспортирование, и тенденции последних месяцев радуют, потому что имеет место стабильный поток из Беларуси в Клайпеду», — сказал Мантас Бартушко.

Комментируя недавние слова российского президента о том, что белорусские нефтепродукты следует экспортировать через российские порты Финского залива, Мантас Бартушко сказал, что дискуссии на эту тему ведутся уже некоторое время. По его словам, с белорусами обсуждалась возможность доставлять через Клайпедский порт нефть, которая шла бы в Беларусь вместо российской.

«О чем мы говорим с партнерами в Беларуси — они думают об альтернативе, в начале года привезли себе танкер из Ирана, думают о дополнительных танкерах и, вероятно, будет возможность принимать танкеры через Литву», — сказал глава железнодорожной компании.

При этом он добавил, что заменить белорусские грузы, если возникнет такая необходимость, можно будет с помощью внутреннего литовского рынка, а также перенимая грузоперевозки автотранспорта.