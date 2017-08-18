В Барселоне прошла акция памяти

В Барселоне прошла акция памяти2
- 18.08.2017, 16:28
В столицу Каталонии прибыли король Испании Филипп и премьер-министр страны Мариано Рахой.
Траурное мероприятие прошло 18 августа на площади Каталонии в Барселоне.
Почтить память жертв теракта в столицу Каталонии прибыли король Испании Филипп и премьер-министр страны Мариано Рахой, сообщает rbc.ru.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой, король Филипп VI и президент регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон.
На площади собрались тысячи людей. После минуты молчания участники акции начали аплодировать и скандировать «Я не боюсь!».
Флаги Евросоюза в память о погибших приспущены во многих городах Европы.
Лидеры германских христианских демократов и социал-демократов Ангела Меркель и Мартин Шульц претендующие на пост канцлера после сентябрьских выборов в Бундестаг, приняли решение ограничить в пятницу предвыборные мероприятия, передает dw.com.
«Я утром разговаривал с Ангелой Меркель, мы договорились ограничить на сегодня наши предвыборные мероприятия, откажемся от музыки, выразив такими образом солидарность с пострадавшими в Испании. В такой день даже в разгар предвыборной кампании необходимо послать сигнал, что мы едины», — сказал журналистам Шульц.
В Испании объявлен трехдневный траур. Слова соболезнования и поддержки приходят со всего мира.
В воскресенье, 20 августа, в парижском соборе Нотр-Дам состоится месса по жертвам терактов в столице Каталонии и Камбрильсе.