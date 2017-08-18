В Барселоне прошла акция памяти 2 18.08.2017, 16:28

Фото: Reuters

В столицу Каталонии прибыли король Испании Филипп и премьер-министр страны Мариано Рахой.

Траурное мероприятие прошло 18 августа на площади Каталонии в Барселоне.

Почтить память жертв теракта в столицу Каталонии прибыли король Испании Филипп и премьер-министр страны Мариано Рахой, сообщает rbc.ru.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой, король Филипп VI и президент регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

Фото: Reuters

На площади собрались тысячи людей. После минуты молчания участники акции начали аплодировать и скандировать «Я не боюсь!».

Флаги Евросоюза в память о погибших приспущены во многих городах Европы.

Лидеры германских христианских демократов и социал-демократов Ангела Меркель и Мартин Шульц претендующие на пост канцлера после сентябрьских выборов в Бундестаг, приняли решение ограничить в пятницу предвыборные мероприятия, передает dw.com.

«Я утром разговаривал с Ангелой Меркель, мы договорились ограничить на сегодня наши предвыборные мероприятия, откажемся от музыки, выразив такими образом солидарность с пострадавшими в Испании. В такой день даже в разгар предвыборной кампании необходимо послать сигнал, что мы едины», — сказал журналистам Шульц.

В Испании объявлен трехдневный траур. Слова соболезнования и поддержки приходят со всего мира.

В воскресенье, 20 августа, в парижском соборе Нотр-Дам состоится месса по жертвам терактов в столице Каталонии и Камбрильсе.