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Косинеров: Пропагандистские СМИ и МВД себя в очередной раз дискредитировали

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  • 18.08.2017, 16:46
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Вячеслав Косинеров
Фото: «Белсат»

Активист намерен подать в суд на начальника минской милиции за клевету.

Суд отказал бывшему политзаключенному Вячеславу Косинерову в удовлетворении иска против ведущей канала ОНТ Екатерины Тышкевич и начальника минской милиции Александра Барсукова. По словам активиста, веры в другой результат у него не было с самого начала. Но, тем не менее, Вячеслав Косинеров утверждает, что своей цели он достиг, передает «Еврорадио».

«Я добился того, чего хотел: прогосударственные пропагандистские СМИ вместе с Министерством внутренних дел себя в очередной раз дискредитировали. Это был очередной показатель того, что в этой стране, в этот промежуток времени есть жесткая спайка МВД, государственных каналов, других силовиков вроде КГБ и так далее. И они очень тесно сотрудничают в тех случаях, когда кого-то нужно дискредитировать. Если нужно до суда изменить отношение общества к какому-то активисту. Теперь я, как анархист, могу точно сказать: в нашей стране даже те законы, которые прописаны и существуют на бумаге, в жизни не действуют. И что зачинщиками того, что происходит в нашем общественном, политической и околополитической жизни являются силовики, к сожалению. Соответственно, думать, что их можно наказать, привлечь к ответу такими методами ― через суд ― очень наивно», - сказал Вячеслав Косинеров.

Тем не менее, бывший политзаключенный, получив отказ от суда в удовлетворении своей жалобы, не собирается успокаиваться.

«Мы будем это решение обжаловать. Плюс, полагаю, мы пойдем дальше, и это будет иск за клевету непосредственно к господину Барсукову. Потому что теперь у меня есть его ответ, который он прислал в суд, где человек конкретно говорит, что он в том сюжете ОНТ говорил именно обо мне. А говорил он это в СМИ на всю страну. А это, кстати, уголовная статья. Я не верю, что будет наказание, но, опять же, я хочу, чтобы белорусы увидели: если кто-то нацепил погоны, то ему позволено всё. Я хочу, чтобы у людей не было иллюзий, мол, если что-то пока что их не касается, всё будет хорошо. Нет! Законы в стране не действуют, и это необходимо менять, отсидеться не удастся», - считает активист.

Напомним, 6 апреля начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков в эфире телеканала ОНТ заявил: «Это обычный хулиган, на котором клейма негде ставить, по большому счету... Три раза привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, три раза привлекался к уголовной ответственности и за ущерб имуществу». Так Барсуков отреагировал на то, что неназванный им «обычный хулиган» накинул петлю на памятник царскому полицейскому, который стоит у здания МВД в столице. В это время за совершение этого поступка в СИЗО находился Вячеслав Косинеров, который в преступлениях, перечисленных Барсуковым, замечен не был.

Позже Косинерова наказали штрафом. Он обратился в суд, чтобы защитить собственную честь, но в удовлетворении иска к ОНТ и Барсукову ему отказали ― на основании того, что имя активиста в сюжете ОНТ не было названо.


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