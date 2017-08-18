Алексей Шевченко: Зачем же вы развалили все, что было в прошлом году? 1 18.08.2017, 17:04

2,035

алексей шевченко

Известный российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал переход в минское «Динамо» форварда Куинтона Хаудена.

«В белорусское «Динамо» приезжает еще один канадский хоккеист, и мы в очередной раз задаем вопрос: зачем же вы все развалили то, что было в прошлом году? Видимо, надо было показать работу, чтобы потом вернуться к прежнему варианту. А иного пути не было. Если формировать команду из местных ребят, то это последнее место в западной конференции и критика со стороны руководства государства.

Очередным новичком стал Куинтон Хауден. Канадский форвард, которому всего 25 лет, провел почти сто матчей в НХЛ, но так и не стал своим ни во «Флориде» (они драфтовали его в первом раунде), ни в «Виннипеге» (там он провел последний сезон). Зато хоккеист здорово выступал на молодежном уровне, его привлекали в национальную команду, у него была хорошая статистика в Западной лиге. Хауден не стал искать варианты в Северной Америке, так как снова играть сезон в АХЛ не всегда весело. Он может играть и в центре, и на фланге ему легко найдут место, так как конкуренция у минчан очень слабая», – написал Шевченко.