Чем удивляют белорусов традиции разных стран 1 18.08.2017, 17:30

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Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, лучше заранее узнать культурные «фишки» популярных направлений.

Редко можно встретить человека, который не любит путешествовать и открыто в этом признается. Обычно люди приезжают с отпусков и следующие пару месяцев выкладывают красивые фотографии в соцсети и с большим азартом рассказывают о веселых историях, произошедших с ними, пишет tio.by.

Но одно дело, когда истории оканчиваются хэппи-эндом, а совсем другое – когда вы попадаете в неловкую ситуацию и потом уезжаете домой с неприятным осадком от путешествия.

Чтобы этого не произошло, лучше заранее узнать некоторые культурные «фишки» популярных направлений.

Европа

Немцы известны своей педантичностью и трудоголизмом. Но если вы у них в гостях, то ни в коем случае не говорите за столом о бизнесе, проектах и о других рабочих моментах. В Германии это не принято. Лучше выяснить все до еды, или уже после.

Чопорность англичан также никого не удивит. Поэтому не бросайтесь обниматься при знакомстве с ними, максимум – можете пожать человеку руку. Поцелуи в щечку допустимы только в близком семейном кругу или с закадычными друзьями. И если славяне привыкли вовсю обсуждать свои «болячки», медицину и все сопутствующее, то в Великобритании разговор на такие темы – дурной тон. Когда будете в английском ресторане или кафе – не забудьте о чаевых. Но! Их не отдают прямо в руки официантам, а кладут под салфетку.

Обедая же во французском ресторане, не стоит думать о том, сколько оставить «на чай». Все уже будет включено в счет с соответствующей отметкой в меню. Если вдруг ее не будет – мысленно прибавьте 10% к стоимости заказа. Чаевые отдельно дают только швейцару и гардеробщику.

Фестиваль забродившей селедки

Шведы очень любят лакомиться рыбой с ядреным запахом. Они даже проводят фестиваль в честь забродившей селедки. Но главный принцип приготовления оной – сделать рыбу именно забродившей, а не тухлой. Тогда неприятный запах будет с лихвой компенсирован чудесным вкусом. Поэтому, когда попадете в Швецию во время феста – сильно не морщитесь, а лучше попробуйте рыбку, вдруг действительно она так хороша, как о ней говорят.

Если окажетесь в гостях у греков, не вздумайте хватать в их доме изысканные вазы и красивые картины – иначе хозяевам придется вас ими одарить! Вот такое невероятное и щедрое гостеприимство.

Испанцы, чтобы показать свое восхищение, складывают три пальца, прижимают их к губам и создают звук поцелуя. Так что не пугайтесь, если вдруг это увидите. Но никогда не касайтесь мочки уха жителя Испании, ну, мало ли вам захочется, а вот нельзя – это оскорбление! И еще готовьтесь к тому, что во время сиесты все магазины будут закрыты, так что не планируйте шопинг на обеденное время с часу до пяти.

Азия

В Китае нельзя дарить живые цветы, ведь они со временем завянут, поэтому считаются там символом смерти. Зато искусственные – это пожалуйста, ведь они будут стоять вечно. В общем-то, все как у нас, только наоборот. А еще китайцы не против почавкать за столом, иначе хозяева обеда могут посчитать приготовленную ими еду невкусной. Так что будете в тамошних краях – не стесняйтесь, чавкайте на здоровье!

Будете в Японии кушать рисовые блюда – ни в коем случае не ставьте палочки в чашу для риса, особенно после еды – это похоронный ритуал, не повторяйте его, если не хотите попасть в неловкую ситуацию. И когда приходите к японцам в дом, в первую очередь нужно переобуться в домашние тапочки или же войти в комнату прямо в носках. Смена обуви для японцев – это также своеобразный ритуал, процесс перехода из внешнего мира в комфортный, внутренний мир своего жилища. И не дарите японцам нечетное число цветов, там, как и в Норвегии, это не принято.

У нас тоже не очень красиво показывать пальцем на людей, а в Таиланде это попросту оскорбительно. Так что аккуратнее со своими жестами. Чтобы указать на что-то – тайцы используют кулак с оттопыренным большим пальцем.

В какие неловкие или смешные ситуации вы попадали в путешествиях из-за незнания особенностей той или иной страны?

Екатерина, журналист, живет в Минске

- Это было в Грузии. Когда мы только прилетели в Тбилиси, наш новый грузинский друг по каучсерфингу поприветствовал нас трехкратным поцелуем в щечки. Мы не удивились совершенно (ведь были наслышаны о том, что местные довольно горячие и дружелюбные). Так мы исколесили полстраны, и везде при знакомстве и встрече целовались три раза. И только в конце путешествия нам кто-то открыл «секрет»: в Грузии, действительно, заведено приветствие с поцелуем (даже у мужчин), но два раза, а не три! Оказывается, нашему первому товарищу уж очень хотелось лишний раз нас чмокнуть.

Пожалуй, таких ситуаций у меня не было, потому что путешествовала я чаще всего по ЕС, а нас тут, в принципе, хорошо знакомят с особенностями разных национальностей, проживающих на данной территории. Но многие вещи все равно удивляют, как и любого человека, который приезжает в новую страну и выходит из комфортной зоны.

Вспоминая последние путешествия, могу сказать, что меня приятно удивили люди в Украине. Очень душевные и добрые. Сама страна не похожа на большинство мест, где мне приходилось бывать. Размеры государства, красота вокруг, вкуснейшая еда, приятные люди, теплое лето... Честно, к такому радушному приему не была готова – новости и политика создают совершенно другой образ.

Роман, программист, живет в Минске:

- Могу рассказать несколько особенностей Шри-Ланки. Русскоязычного сервиса там почти нет, но по-английски объясниться можно. При заказе еды нужно сразу говорить: "No spices", т.к. специи там термоядерные, и, если не хотите кашлять и плеваться – не забудьте об этом.

На пляже можно брать только легкий алкоголь и кокосы, потому что огромная ценовая накрутка, процентов 200, наверное. Если заказываете какую-то экскурсию у местных, заранее узнавайте цену, иначе на вас наживутся. Мы так 10$ переплатили.

Из очевидного – вас не пустят в храмы без одежды, которая не может прикрыть плечи и колени, также стоит взять запасные носки. Там нужно будет разуться, а плитка от солнца очень горячая, рискуете долго танцевать ирландские танцы.

Виктория, журналист, живет в Минске:

- В Италии очень ценится культура еды. Они питаются здорово и правильно. Я гостила в итальянской семье и по привычке, как проявление хороших манер, предложила на один из ужинов приготовить белорусские драники. Они спросили, что из себя представляет блюдо. Узнав, что это жареный на подсолнечном масле картофель, который подается со сметаной, беконом или грибами, итальянцы вежливо пообещали подумать и молча продолжили накладывать в тарелки салат из рукколы и черри.

В небольших шведских городках жизнь застывает после 6 вечера. Первые дни после рабочего дня (я была там в рамках учебной программы) я оставалась без еды, натыкаясь на закрытые шопы, не зная этих правил.

Ирина, химик-фармацевт, живет в Минске

- Да, был такой случай. Как-то мы с подругой решили в последний момент рвануть на майские праздники в Осло. И вот что обнаружили: у нас в стране ведь как заведено, на выходные и праздники работают все магазины, иногда даже позже своего стандартного графика. А в Норвегии в это время – все закрыто! Нам пришлось обойти почти весь город, чтобы найти хоть один рабочий супермаркет. Зато все норвежские кафе в праздники преуспевают, ага, с такими-то ценами!

Но обычно я все-таки стараюсь почитать что-то стране, в которую собираюсь ехать, чтобы иметь небольшое представление о ней. Но мне недавно рассказывала знакомая о своем отдыхе на Кипре. Так вот местная полиция очень жаловалась на туристов, мол, берут напрокат машины и забывают о левостороннем движении. И поэтому увеличивается число если не аварий, так аварийных ситуаций.

Это лишь немного культурных особенностей зарубежья. Пишите в комментарии, в какие ситуации попадали вы или о местах, о которых бы хотели почитать.

И, конечно, помните, что собираясь в путешествие, неплохо бы ознакомиться с обычаями и традициями той местности, куда вы отправляетесь. Тогда и отдых пройдет на «ура», и среди местных не сойдете за невежу. Enjoy traveling!