В финском городе Турку обезвредили террориста 4 18.08.2017, 17:40

1,593

Фото: Reuters

Преступник успел ударить ножом нескольких людей.

Полицейские в финском городе Турку (он же Або) открыли огонь по мужчине, который до этого ударил ножом несколько человек, после чего задержали его. Нападавший ранен в ногу, передает русская служба BBC.

"Полиция стреляла в одного человека, в нижнюю половину тела. Он задержан", - говорится в "Твиттере" финской полиции.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел на торговой площади Пуутори с центре города.

Сообщается, что финская полиция усилила меры безопасности в аэропорту Хельсинки, а также на железнодорожных станциях страны.

Накануне по меньшей мере 14 человек погибли и около 130 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.