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Раскрыт простой способ взломать iPhone

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  • 18.08.2017, 17:55
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Фото: cnet.com

Метод взлома основан на переборе всех вариантов пин-кода.

Энтузиасты нашли новый способ обхода защиты iPhone. Данный метод взлома продемонстрировал автор YouTube-канала EverythingApplePro. Он основан на полном переборе всех вариантов пин-кода (брутфорс), пишет lenta.ru.

В iOS присутствует защита от брутфорса, которая не позволяет вводить неверный пин-код несколько раз подряд. Однако при переводе устройства в режим восстановления ограничение на количество попыток не действует. Таким образом можно бесконечно перебирать пароль в поисках подходящего. На подбор одного четырехзначного кода потребуется не более 20 часов.

В Китае уже создали устройство, которое в автоматическом режиме перебирает пароли для iPhone. Его можно одновременно подключить к трем смартфонам, а на проверку пин-кода уходит 15 секунд. Стоимость устройства составляет 500 долларов. Этот метод взлома работает на iOS 10.3.3 и на бета-версии iOS 11.


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