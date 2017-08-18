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Николай Черноус-младший: За что я должен платить?

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  • 18.08.2017, 18:01
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Николай Черноус-младший (справа)

От барановичского активиста требуют оплатить пребывание в ИВС, за которое он рассчитался еще несколько месяцев назад

Квитанция, которую предъявил Николай Черноус-младший, проблему не решила. В нотариальной конторе ему посоветовали обратиться в суд.

В марте 2017 года Николай Черноус-младший отбывал арест в ИВС Барановичского ГОВД за участие в митинге «нетунеядцев». За 12 суток пребывания он должен был заплатить 138 рублей. Всю сумму активист внес еще в апреле.

На прошлой неделе Николаю позвонили из фирмы, где он до недавнего времени работал по договору подряда, и сообщили, что пришли письма о взыскании с доходов Черноуса более 170 рублей, пишет intex-press.by.

– Я сначала вообще не понял, о чем идет речь, и попросил, чтобы эти письма переслали мне, – рассказывает Николай. – К своему удивлению, я узнал, что еще в мае в отношении меня возбудили исполнительное производство за то, что я не оплатил пребывание в ИВС.

Мало того, к 138 рублям прибавилось еще 34 рубля 50 копеек – за исполнительную надпись нотариуса, и Черноус оказался должен больше 170 рублей.

– Я все оплатил, у меня есть квитанция, а в отношении меня возбуждают исполнительное производство, о котором я даже не знаю! – возмущается Черноус. – За что я должен платить? За какую надпись нотариуса, если это исполнительное производство возбуждено по ошибке?

В среду, 16 августа, Николай Черноус пошел в отдел принудительного исполнения Барановичского района и г. Барановичи, чтобы узнать, в чем дело. Но там, по его словам, ему посоветовали обратиться к нотариусу, который ставил исполнительную надпись.

– Я пошел в нотариальную контору, нашел нужного нотариуса, показал квитанцию об оплате, но мне сказали, чтобы я обращался в отдел принудительного исполнения, – рассказывает Черноус. – Когда я ответил, что там уже был, мне предложили обратиться в суд.

В отделе принудительного исполнения Барановичского района и г. Барановичи получить комментарий не удалось. В нотариальной конторе №1 г. Барановичи сказали, что работники конторы – «обычные исполнители и повлиять на ситуацию они не могут».

– Черноус внес деньги в апреле, а документы из ИВС к нам поступили в мае. Почему так произошло, неизвестно. Если Черноус хочет обжаловать действия ИВС, пусть обращается в суд, – пояснили в нотариальной конторе.

Николай Черноус возмущен сложившейся ситуацией. Он не понимает, почему, оплатив всю сумму вовремя, он из-за чьей-то ошибки должен сейчас тратить свое время и доказывать свою правоту.

– Не знаю, кто виноват во всем этом, но если бы мне не позвонили с работы и не сказали об этих письмах, мои несуществующие долги выросли бы, наверное, до фантастических сумм, – говорит Черноус.


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