Сколько стоит собрать ребенка в школу? 1 18.08.2017, 18:26

Фото: Александр КОРОБ

Некоторые жители Барановичей откладывали деньги на сбор ребенка в школу все лето.

Дни летних каникул на исходе, тысячи школьников скоро сядут за парты. Intex-press поинтересовалась у горожан, все ли они уже купили своим детям к учебному году и сколько потратили.

Большинство опрошенных рассказали, что только занялись школьными покупками, так как ждали возвращения детей из оздоровительных лагерей.

Наталья Сущевич, дочка Алеся пойдет в 4-й класс

фото: Наталья СОЛОМЯНКО

– Деньги на покупки к 1 сентября начали откладывать заранее: сейчас не те времена, когда можно было дождаться зарплаты, взять ребенка и за один день купить все необходимое для школы. А присматриваться к нужным товарам стали только сейчас, когда дочка вернулась из лагеря. Цены на все, особенно на школьную одежду, – заоблачные. Наверное, поэтому и очередей в магазинах, как раньше, нет. На рынке тоже достаточно свободно. Пока присматриваемся к ценам, стоимость большинства товаров уже успели изучить. Одежду и обувь, скорее всего, будем покупать на рынке. Надеемся найти соотношение цены и качества. На подготовку к школе планируем потратить рублей 300–400.

Ирина, сын Иван пойдет в 5-й класс

фото: Наталья СОЛОМЯНКО

– У меня двое сыновей – Иван и Сергей, который еще ходит в детский сад. Почти все лето их не было в городе: то в лагере были, то у бабушки гостили. Поэтому готовиться к новому учебному году начали недавно. Канцелярские принадлежности сразу двоим сыновьям купили в одном из барановичских супермаркетов. Потратила чуть больше 50 рублей. А вот за одеждой и обувью еще собираемся идти по магазинам. Пока я только цены сравниваю. Скорее всего, за одеждой и обувью пойдем на рынок. Деньги на подготовку к школе я откладывала все лето. Думала вписаться рублей в 300, но теперь, когда увидела ценники, боюсь, как бы мне не потребовалась сумма раза в два больше.

Елена Гаврильчик, в семье двое школьников

фото: Наталья СОЛОМЯНКО

– Дочке, которая в этом году пойдет в 6 класс, пока купили только юбку. Сыну, он в 11-й класс перешел, – брюки и туфли. На эти покупки потратили чуть больше 100 рублей. Теперь только ходим и цены сравниваем в городских магазинах. А в воскресенье у нас запланирован визит на рынок. Думаю, докупим остальное.

Валентина

фото: Наталья СОЛОМЯНКО

– Из Гродно приехал внук Назар, который в этом году пойдет в первый класс. Родители ему уже давно купили одежду и обувь к школе. Меня же попросили докупить кое-что из канцтоваров. Прошлись по барановичским магазинам и вместе с внуком выбрали, что ему понравилось. На эти покупки потратила чуть больше 20 рублей.

Владимир Владимирович

фото: Наталья СОЛОМЯНКО

– К нам на побывку приехали из Минска двое внуков. Старший Никита пойдет уже в 4-й класс. Одежду и обувь ему родители купили в столице: там выбор больше. Потратили на это уже больше 400 рублей. А нужно еще новый портфель и канцелярские принадлежности докупить. И младшего Егора в детский сад собрать. На эти покупки планируется потратить около 300 рублей.

Юлия Ильина, сын Никита пойдет в 7-й класс

фото: Наталья СОЛОМЯНКО

– В этом году на подготовку к школе мы потратили рублей 30, покупать пришлось только канцелярские принадлежности. Школьный и спортивный костюмы сохранились с прошлого года, кроссовки тоже. Осталось только купить новые туфли.