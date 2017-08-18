закрыть
18 августа 2017, Friday, 19:09
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Зоозащитники пожаловались на брестских десантников

9
  • 18.08.2017, 18:09
  • 1,766
Фото: vdv-ua.com

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» осудила действия десантников на выступлениях 2 августа.

Напомним, праздничные мероприятия проходили в 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригаде. На глазах публики бойцы лежали на гвоздях, десантировались из вертолета с небольшой высоты и разбивали головой кирпичи. А еще разрывали живых ужей и лягушек, пишет b-g.by.

Природоохранная общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» осудила подобные действия и направила обращения в Министерство обороны Республики Беларусь и в ГУВД г. Бреста. По мнению организации, такие зрелища были недопустимы ни при каких обстоятельствах.

«Если наши десантники считают достойными противниками лягушек и ужей, то при встрече с более сильными противниками наша армия потерпит поражение», — высказался в беседе с корреспондентом «БГ» директор «АПБ» Александр Винчевский.

По мнению зоозащитников, действия десантников, совершенные в присутствии заведомо малолетних, попадают под статью 339/1 «Жестокое обращение с животным»:

Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, — наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.

То же действие, совершенное повторно либо группой лиц, — наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до одного года, или лишением свободы на тот же срок.

«Изъятие диких животных из природы регулируется законами Республики Беларусь и постановлениями Совета министров Республики Беларусь. Изъятие ужей и лягушек из их среды обитания разрешено исключительно для использования в научных, воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе осуществления культурной деятельности. В данном случае изъятие было осуществлено незаконно, — говорится в обращении, направленном в Министерство обороны. — Такие выступления подрывают авторитет армии и настраивают граждан Беларуси по отношению к ней негативно. Просим принять меры для недопущения в будущем подобных случаев дискредитации Вооруженных Сил Республики Беларусь и нарушения законодательства по охране и защите животных Республики Беларусь военнослужащими».


Мнение

Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?