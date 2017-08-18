Зоозащитники пожаловались на брестских десантников 9 18.08.2017, 18:09

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Фото: vdv-ua.com

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» осудила действия десантников на выступлениях 2 августа.

Напомним, праздничные мероприятия проходили в 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригаде. На глазах публики бойцы лежали на гвоздях, десантировались из вертолета с небольшой высоты и разбивали головой кирпичи. А еще разрывали живых ужей и лягушек, пишет b-g.by.

Природоохранная общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» осудила подобные действия и направила обращения в Министерство обороны Республики Беларусь и в ГУВД г. Бреста. По мнению организации, такие зрелища были недопустимы ни при каких обстоятельствах.

«Если наши десантники считают достойными противниками лягушек и ужей, то при встрече с более сильными противниками наша армия потерпит поражение», — высказался в беседе с корреспондентом «БГ» директор «АПБ» Александр Винчевский.

По мнению зоозащитников, действия десантников, совершенные в присутствии заведомо малолетних, попадают под статью 339/1 «Жестокое обращение с животным»:

Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, — наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.

То же действие, совершенное повторно либо группой лиц, — наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до одного года, или лишением свободы на тот же срок.

«Изъятие диких животных из природы регулируется законами Республики Беларусь и постановлениями Совета министров Республики Беларусь. Изъятие ужей и лягушек из их среды обитания разрешено исключительно для использования в научных, воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе осуществления культурной деятельности. В данном случае изъятие было осуществлено незаконно, — говорится в обращении, направленном в Министерство обороны. — Такие выступления подрывают авторитет армии и настраивают граждан Беларуси по отношению к ней негативно. Просим принять меры для недопущения в будущем подобных случаев дискредитации Вооруженных Сил Республики Беларусь и нарушения законодательства по охране и защите животных Республики Беларусь военнослужащими».