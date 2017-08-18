В Докшицком районе на срезанном дереве проступил лик Иисуса Христа 18.08.2017, 18:37

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Фото: sb.by

Жители деревни Большие Ситцы стали свидетелями необычного явления.

Старый ясень в деревне Большие Ситцы спилили еще в конце июля. В том месте, где отлетела кора, спустя две недели местные жители заметили необычные изменения: появились две симметричные фигуры, напоминающие Иисуса Христа и Деву Марию, пишет sb.by.

Ясень рос у забора семьи Макатовичей. Большой вымахал. Настолько был старый, что никто и не помнит, кто и когда его садил. Но время сделало свое дело: дерево обветшало — и от греха подальше решили его спилить. А неделю назад второклассник Максим Макатович тянул маму в две руки, удивленно приговаривая: «Мам, ну быстрее! Пойдем Боженьку смотреть!»

Лик появился как раз на том месте, где отошла кора, когда пилили дерево. Издалека смотришь – и впрямь чудо. Даже глаза можно рассмотреть, виден овал лица, четкий силуэт. Если исследовать вблизи, заметен многогранный цвет со множеством оттенков. Кора здесь слегка выпуклая и невероятно гладкая, словно кто-то аккуратно шлифовал, боясь выйти за границу контура.

Хотя среди людей ходит гипотеза, мол, не чудо произошло – всего лишь кора стала прорастать. Но очевидно одно: раньше в Больших Ситцах было тихо и спокойно, теперь же – не протолкнуться. Сюда едут и идут – пешком, на машинах, велосипедах. В одиночку и целыми делегациями, с лампадками и цветами. Одни – перед чудом преклониться и помолиться, другие – подивиться, третьи – подобрать простое объяснение необычному явлению. Даже несмотря на скепсис некоторых, людей с каждым днем становится все больше, утверждает Елена Макатович. Она и сама не раз ходила подивиться чуду и утверждает, что лик меняется -- становится ярче и отчетливее. Убеждена, что это хорошее предзнаменование: мол, иконы, нарисованные человеком, теряют свою истинную ценность по сравнению с такими явлениями природы, которые сродни чуду.

Местные вспоминают, что чудеса начались еще в тот день, когда пилили дерево. Погода стала меняться буквально на глазах, едва металл коснулся ясеня. Но он никак не сдавался: даже заточенным цепям работа была не по зубам. Пила то и дело глохла, цепь порвалась. Поэтому пришлось спилить выше запланированной отметки.

…Но есть в Больших Ситцах своя маленькая тайна. Именно поэтому чудо и случилось -- проводят параллели старожилы. И припоминают давнюю трагедию, которая потрясла всю деревню еще в начале двадцатого столетия, когда из-за большой суммы денег убили местного батюшку. Предполагаемый убийца жил неподалеку…

В суматошное время проступивший лик можно трактовать как угодно, называя это необъяснимым чудом или вполне обычным явлением природы, а может это очередное предзнаменование, что ничто в этой жизни не проходит бесследно.