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Россия может поставить в Беларусь меньше нефти

  • 18.08.2017, 18:59

Соглашения РФ и Беларуси допускают возможность поставки нефти меньше 24 миллионов тонн.

Соглашение между Россией и Беларусью допускает возможность поставок российской нефти в объеме, меньше, чем 24 млн тонн, указанных в индикативном балансе, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».

Согласно балансу Россия поставляет в Беларусь 24 млн тонн, из которых 18 млн тонн направляется на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси. Оставшиеся 6 млн тонн Беларусь может отправлять на экспорт в третьи страны, не называя это реэкспортом.

«У нас в индикативном балансе прописано 24 млн тонн. Это тот объем, который имеет право получить Беларусь. В рамках урегулированных взаимоотношений есть определенные возможности, в том числе поставлять нефть в меньшем объеме, но при этом эта доля возможна к реализации нашими белорусскими партнерами, и соответственно, в общем объеме это будет составлять не более 24 млн тонн», - отметил министр.

Новак также сообщил, что Минэнерго прорабатывает варианты, которые позволят сделать более привлекательными российские порты и железнодорожную инфраструктуру для транспортировки белорусских нефтепродуктов.

«Мы такое поручение получили, и сейчас начали детально прорабатывать. Я думаю, что аналитику мы соберем в ближайшие время и сможем предложить варианты», - отметил министр.

Как сообщалось, в 2016 году Россия сократила поставки в Беларусь нефти до с 24 до 18,4 млн т из-за разногласий в подходах к определению цены газа. Во втором квартале этого года разногласия были урегулированы, а в протоколах переговоров двух государств было отмечено, что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн тонн .

Тем не менее, в первом квартале РФ поставила в Беларусь 4 млн т, во втором квартале - 5 млн т. В третьем квартале поставки запланированы в объеме 4,5 млн тонн. Снижение поставок, в частности, объясняется снижением потребления нефти внутри Беларуси, так как НПЗ страны проходят этап модернизации.

Кроме того, в середине августа глава РЖД Олег Белозеров доложил президенту России Владимиру Путину, что белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железных дорог и портов в пользу балтийской инфраструктуры, несмотря на скидки в РФ, ссылаясь на долгосрочные контакты. Путин поручил разобраться.


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