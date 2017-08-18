Как два офисных клерка открыли необычный бизнес 7 18.08.2017, 19:10

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Фото: «Онлайнер»

Белорусы променяли работу в офисе на свободную жизнь.

Однажды экономист Никита пришел на работу и понял: больше в офисе он не сможет. Парень уволился в никуда и пошел на курсы по столярному мастерству. Его девушка Света на тот момент тоже пропадала в офисе проектной организации с 9 до 21. У нее возникали аналогичные мысли. И когда Никита предложил ей начать заниматься изделиями из дерева, говорит, даже не сомневалась, пишет «Онлайнер».

— Все началось полгода назад, когда я плотно подсел на Instаgram различных ремесленников, — 24-летний Никита показывает свою мастерскую. — Я увидел, что у нас в стране и соседних странах десятки людей делает очень много интересных вещей. Но то, как они фотографировали свои работы, вызывало у меня тихий ужас.

— Подоконники, покрывала, салфетки, скатерти. Никакого товарного вида. Хотя изделия сами по себе и неплохие. В то время как в Евросоюзе том же полно крутых фотографий от самих ремесленников на необычных фонах. А поскольку я люблю работу по дереву, то, в общем-то, сразу же подумал: могу и хочу делать деревянные фотофоны.

Полгода назад Никита уволился с работы в офисе одной крупной торговой сети. В тот момент как раз шел новый набор студентов на столярные курсы. После их окончания парень заплатил 23 рубля и зарегистрировался в качестве ремесленника. Говорит, что начинал с пилы, ножа и шуруповерта. Потом собирал инструмент по родственникам, купил бэушный станок.

Он предложил Светлане уходить тоже. Девушка на тот момент была начальником отдела в проектной организации и неплохо зарабатывала.

— Я тоже решила, что уже «выросла» в офисе и могу работать на себя, а не на дядю. Хотелось быть свободным и заниматься тем, что тебе нравится, — считает Света. Так они открыли свой проект Wood.shoot.

— Не все нас поняли. Родители так и не осознают пока, что у нас свое дело, а не игрушки, — отмечает пара.

Первое время у Никиты были проблемы с материалами: говорят, что производители древесины не готовы продавать мелкий опт по 1—2 кубометра, есть вопросы с влажностью. Но постепенно ребята нашли хороших поставщиков, которые теперь даже отсрочки платежей им дают.

— Основной вид древесины, который мы используем, — это сосна, собираемся работать также и с другими породами дерева, — объясняет парень. — На производство одного изделия у меня уходит несколько дней. Это в том числе обжиг, покраска, нанесение фактуры и так далее, в зависимости от того, что хочет клиент. И с клиентами первое время тоже было туго. Поначалу у меня по неделям не было заказов.

— Потом постепенно мы стали развивать свой проект Wood.shoot. Друзья друзей и знакомые знакомых узнавали о нас, делали заказы, — говорит Светлана. — Сейчас нашими услугами пользуются кондитеры, мастера по маникюру, фуд-фотографы. Обычно спросом пользуются фоны 40 на 40, 60 на 60 сантиметров. Заказывают даже метр на метр. К примеру, у нас такой брала девушка, которая шьет детскую одежду.

Ребята говорят, что столкнулись с сильной конкуренцией. Оказалось, что в Беларуси кроме них еще 8 человек делает фотофоны. Более того, не все ремесленники видели ценность в их работе.

— Многие люди к такому занятию относятся скептически. Они нам открыто говорят, мол, ну что тут такого — сбить доски и покрасить. Почему за это нужно платить? — говорят ребята. — Но ведь и пиццу люди тоже могут приготовить дома, однако идут ее есть в кафе. Потому что берегут свое время. И выбор больше. Так и наши изделия для тех, кто ценит свое время и хочет только выбирать. Если посчитать, сколько затрат на дерево, инструменты, пропитку, краску и работу, то выйдет даже дороже, чем у нас.

Ребята верят в свой успех. Никита говорит, что сейчас у них появилась своя клиентская база. В их планах создавать все условия для продвижения товаров ремесленников. Они уже сдают в аренду фотофоны, собираются открыть курсы для «инстаграмщиков», а также расширять линейку деревянного декора для фотографий.

— Да, нет выходных, да, тяжело иногда, но вот ты сделал что-то руками — и ты счастлив, — говорит Никита. — А заработок? Сейчас персонально у меня выходит даже больше, чем в офисе. Но даже несмотря на это родители до сих пор не понимают, как это может приносить деньги.

— Сейчас мы несем ответственность не только за свою работу, но и за свою жизнь, мы выбрали этот путь принятия собственных решений, а не слепо руководствоваться чужими установками — эта свобода тоже стоит немало, — говорит Света. — Эта свобода и есть счастье для нас!