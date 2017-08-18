Синоптики рассказали, когда в Беларуси спадет жара 18.08.2017, 19:14

9,430

В Беларусь придут холодные воздушные массы с северо-запада Европы.

Жара в Беларуси начнет немного спадать уже с воскресенья. Об этом агентству БелТА рассказал начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

В субботу, 19 августа, будет преимущественно без осадков, лишь ночью по Витебской области, а днем в юго-западных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер будет южный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Ночью температура прогнозируется +15...+ 20 градусов, днем столбик термометра поднимется до 29-34 выше нуля. В связи с высокой температурой синоптики объявили оранжевый уровень опасности. В Минске в субботу днем будет 30-32 со знаком "плюс".

В воскресенье запад страны окажется в зоне фронтальной системы, смещающейся с территории Польши. В Беларусь придут холодные воздушные массы с северо-запада Европы. Ночью и днем по западу пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах прогнозируются грозы, утром и днём ― сильные дожди, возможен град. На западе Беларуси днем будет +16...+ 22 градуса, а по востоку ― 30-34 тепла.

В столице в воскресенье во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Днем синоптики прогнозируют от 23 до 25 градусов со знаком плюс.

Днем в понедельник по Беларуси ожидаются кратковременные дожди. В некоторых районах прогнозируются грозы, сильные дожди, днем возможен град. Температура воздуха ночью составит +10...+ 16 градусов, днем будет 15-22 выше нуля. По востоку ночью синоптики обещают 17-20 градусов тепла, днем ― от +23 до +30.