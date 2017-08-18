The Economist: что кроется за учениями «Запад-2017» 1 18.08.2017, 19:30

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Фото: yuri smityuk / TASS

Учения 2013 года позволили РФ подготовиться к аннексии Крыма, а «Запад-2009» завершился отработкой ядерного удара по Варшаве.

Секретность, которая окутывает российские военные учения, делает их более угрожающими, и грядущие учения "Запад-2017", в которых, по оценкам НАТО, примут участие около 100 тыс. солдат, показывают, что Кремль демонстративно игнорирует правила ОБСЕ и Венский документ, подписантом которого является Россия. Об этом пишет The Economist (перевод - segodnya.ua).

Учения "Запад-2017", которые пройдут в сентябре в Беларуси, как ожидается, станут крупнейшими военными учениями в Европе после окончания "холодной войны". Учения серии "Запад", как известно, Россия проводит каждые четыре года.

При этом Кремль настаивает на том, что сценарии, которые воспроизводятся на этих учениях, являются чисто оборонительными. Вместе с тем, у стран, граничащих с РФ и Беларусью, есть причины опасаться подобных маневров у своих границ.

Так, кульминацией учений "Запад-2009" стала имитация ядерного удара по Варшаве – как отмечает издание, такой сценарий "несколько расширяет границы определения слова "оборонительный".

Учения "Запад 2013" был менее откровенно агрессивными, но большая часть нового оборудования, испытанного Россией, и отработанные тактические приемы РФ использовала всего лишь через шесть месяцев, когда аннексировала Крым и начала скрытое вторжение в восточную Украину.

"Атака на Украину началась, как внезапная военная тренировка, которая прикрывала реальные намерения России. Путин (президент РФ Владимир Путин – Ред.) использовал ту же уловку во время вторжения в Грузию в 2008 году", – пишет издание.

Согласно статье The Economist, Путин игнорирует призывы к большей прозрачности со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чьи функции включают в себя попытки уменьшить риск случайного конфликта.

В соответствии с положениями Венского документа, в который Россия подписала, страны, проводящие учения тренировки с более чем 9 тыс. военнослужащими, должны заранее уведомить ОБСЕ об этом, а если они проводят учения, в которых задействовано более 13 тыс. военнослужащих, они также должны пригласить наблюдателей из других стран ОБСЕ.

"Причина существования этих правил проста – наблюдатели с другой стороны усложняют для стран использование военных учений в качестве плацдарма для внезапного нападения", – отмечает издание.

Россия нарушает правила, делая вид, что ее учения намного менее масштабны, чем они есть на самом деле, но при этом РФ настаивает на своем праве наблюдать за учениями НАТО, подчеркивает The Economist.

Недавно также возросла активность российских самолетов вдоль границ НАТО, и издание связывает эту статистику с общим поведением России в последние годы.

Так, в 2014 и 2015 годах истребители НАТО более чем 400 раз вылетали на перехват российских самолетов – на 70% больше, чем в 2013 году. В 2016 году этот показатель подскочил до 800 вылетов, хотя стоит учесть, что частично такое увеличение вызвано пролетами российских самолетов возле границы Турции из-за участия ВКС РФ в сирийском конфликте на стороне Башара Асада.

Напомним, США удвоят количество истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве во время сентябрьских совместных учений Беларуси и России "Запад-2017".

"Запад-2017" – совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси, запланированные в период с 14 по 20 сентября этого года. По официальным данным РФ, в учениях примут участие до 13 тысяч военнослужащих.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у Альянса существуют опасения, что Россия может превысить количество войск, заявленных в учениях.