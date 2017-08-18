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Видеохит: лошади устроили для себя забавное развлечение

  • 18.08.2017, 19:42
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Очевидцы засняли на видео веселье диких лошадей.

В парке рядом с мысом Тои, расположенном в префектуре Миядзаки на юге острова Кюсю в Японии, очевидцы засняли на видео табун диких лошадей, устроивших для себя необычное развлечение, пишет segodnya.ua.

Животные массово скатывались на спинах по склону поросшего травой холма, наслаждаясь происходящим.

В развлечении участвовали четыре взрослых лошади, за которыми наблюдал жеребенок, так и не решившийся присоединиться к веселью.

Возможно, таким образом животные просто чесали спины или пытались отогнать досаждавших их мух, сообщает Daily Mail.

Данный вид лошадей относится к редкой породе мисаки-ума, который живет в префектуре Миядзаки и насчитывает всего несколько десятков голов. Они происходят от боевых лошадей, которые примерно 300 лет назад были отпущены на свободу и одичали. После второй мировой войны эта порода была признана в Японии национальным достояние.


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