Известные теннисисты поддержали Викторию Азаренко в борьбе за сына 12 18.08.2017, 20:02

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Виктория Азаренко

Представители теннисного мира из разных стран адресовали слова поддержки в адрес белоруски.

Теннисисты из разных стран адресовали слова поддержки в адрес Виктории Азаренко, которая ведет судебную тяжбу с отцом своего ребенка за право опеки над сыном Лео. Некоторые высказывания собраны в фан-группе Азаренко в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: vk.com/azarenka_vika

Гаэль Монфис: «Вика, ты прекрасный человек и потрясающая мама, и я уверен, что вы оба скоро придете к соглашению в интересах Лео»

Сергей Стаховский: «Надеюсь, что Вика сыграет на US Open в этом году… Не понимаю, как кто-то может быть таким эгоистичным и эгоцентричным»

Ким Клийстерс: «Думаю о вас ❤»

Марион Бартоли: «Оставайся сильной, Вика. Полностью поддерживаю твое заявление».

Представители турнира US Open также нашли теплые слова для белоруски: «Твоя теннисная семья во всем мире шлет тебе любовь и поддержку, Вика. Мы надеемся увидеть тебя на корте в ближайшее время».

17 августа Виктория Азаренко выступила с официальным заявлением, в котором объяснила, почему не сможет выступить на US Open.

Но в то же время Виктория Азаренко надеется, что в ближайшие дни ей удастся решить разногласия с отцом Лео и договориться о том, чтобы все трое могли путешествовать, а Виктория — соревноваться. И чтобы Лео было обеспечено постоянное присутствие обоих его родителей.

Напомним, что судья отказался передавать дело об опекунстве над сыном в Беларусь.

Ранее сообщалось, что адвокаты Азаренко планировали подачу исков из-за нанесения материального ущерба: Виктория пропускает турнир в Цинциннати, а если пропустит и US Open, то ущерб достигнет 10 миллионов долларов.

Неделю назад в соцсетях запустили акцию в поддержку Азаренко, которая судится с отцом ее ребенка Уильямом Маккегом.