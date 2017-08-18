закрыть
18 августа 2017, Friday, 22:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Известные теннисисты поддержали Викторию Азаренко в борьбе за сына

12
  • 18.08.2017, 20:02
  • 3,141
Виктория Азаренко

Представители теннисного мира из разных стран адресовали слова поддержки в адрес белоруски.

Теннисисты из разных стран адресовали слова поддержки в адрес Виктории Азаренко, которая ведет судебную тяжбу с отцом своего ребенка за право опеки над сыном Лео. Некоторые высказывания собраны в фан-группе Азаренко в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: vk.com/azarenka_vika

Гаэль Монфис: «Вика, ты прекрасный человек и потрясающая мама, и я уверен, что вы оба скоро придете к соглашению в интересах Лео»

Сергей Стаховский: «Надеюсь, что Вика сыграет на US Open в этом году… Не понимаю, как кто-то может быть таким эгоистичным и эгоцентричным»

Ким Клийстерс: «Думаю о вас ❤»

Марион Бартоли: «Оставайся сильной, Вика. Полностью поддерживаю твое заявление».

Представители турнира US Open также нашли теплые слова для белоруски: «Твоя теннисная семья во всем мире шлет тебе любовь и поддержку, Вика. Мы надеемся увидеть тебя на корте в ближайшее время».

17 августа Виктория Азаренко выступила с официальным заявлением, в котором объяснила, почему не сможет выступить на US Open.

Но в то же время Виктория Азаренко надеется, что в ближайшие дни ей удастся решить разногласия с отцом Лео и договориться о том, чтобы все трое могли путешествовать, а Виктория — соревноваться. И чтобы Лео было обеспечено постоянное присутствие обоих его родителей.

Напомним, что судья отказался передавать дело об опекунстве над сыном в Беларусь.

Ранее сообщалось, что адвокаты Азаренко планировали подачу исков из-за нанесения материального ущерба: Виктория пропускает турнир в Цинциннати, а если пропустит и US Open, то ущерб достигнет 10 миллионов долларов.

Неделю назад в соцсетях запустили акцию в поддержку Азаренко, которая судится с отцом ее ребенка Уильямом Маккегом.


Мнение

Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?