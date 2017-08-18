К Земле приближается крупнейший за всю историю наблюдений астероид 5 18.08.2017, 20:12

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Пятикилометровый в диаметре астероид в данное время приближается к орбите Земли.

К Земле приближается астероид, крупнейший с начала систематических наблюдений НАСА за потенциально опасными околопланетными объектами (конец 1980-х годов).

Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

В диаметре астероид Флоренс растянулся на 5 километров. Фото: nasa.gov.

Объект (3122) Флоренс, или Флоренция, приблизится 1 сентября 2017 года на минимальное расстояние к Земле (7 млн км или 18 расстояний между Землей и Луной). В диаметре астероид достигает пяти километров.

«Многие известные астероиды подходили ближе к Земле, чем подойдет Флоренс 1 сентября, но все они были меньше, — сказал Пол Ходас (Paul Chodas) из Центра исследований околоземных объектов НАСА. Флоренс — крупнейший астероид, который подойдет к Земле так близко за все время, что действует программа НАСА по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов».

Флоренс не подлетит к Земле ближе, чем на 7 миллионов километров. Фото: nasa.gov.

(3122) Флоренс не представляет опасности для Земли. Предыдущий раз объект сближался с планетой в 1890 году. Астероид открыт в 1981 году. Его можно будет наблюдать в конце августа и начале сентября через телескоп в созвездиях Южной Рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина.

1 сентября 2017 года названный Флоренс астероид, к счастью, пройдет на удалении 7 миллионов километров от нашей планеты. А наблюдать его в телескоп можно будет с конца августа по первые числа сентября. Достаточно будет лишь направить оптику в созвездия Южной Рыбы, Водолея, Козерога и Дельфина.

Вообще, в солнечной системе находится множество потенциально опасных объектов, которые, как и фейк о конце света 19 августа 2017 года, никакой реальной угрозы не несут.