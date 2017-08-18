10 удивительных видов живых существ, открытых недавно 18.08.2017, 21:02

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Разнообразие живой природы в прошлом и настоящем не перестает удивлять.

Современные люди живут на планете Земля около 200 000 лет и успели побывать везде где только можно: во всех уголках планеты, на воде и под водой. Можно подумать, мы видели все, что только существует и научных открытий больше не будет. Однако природа чуть ли не каждый день щёлкает человечество по носу, доставая из-за пазухи неизученные виды зверей, птиц, рептилий, динозавров и даже червей. Toneto.net собрал десять наиболее причудливых видов существ, открытых за последнее время, дабы показать все разнообразие живой природы в прошлом и настоящем. И, разумеется, доказать что мы ничего еще не знаем о нашей планете.

Трехглазый предок динозавров

Динозавры, будучи властителями земли на протяжении миллионов лет, взяли от своих предков достаточно много, но кое-что осталось в далёком прошлом (даже с точки зрения диплодоков и тиранозавров). Один из предков огромных ящеров стал Triopticus Primus (в переводе с латыни – «первый трехглазый»), живший 230 миллионов лет назад. Разумеется, никакого третьего глаза у него не было, но на вершине черепа была впадина, которая сильно смахивала на дополнительную глазницу.

Сравнение с останками других рептилий выявили, что череп триптикуса имеет ряд общих черт с пахицефалозавром, живших гораздо позже.

Согласно результатам исследования Мишель Стокер (учёный из Виргинского политехнического университета), триптикус является прекрасным примером того, как очень далёкие друг от друга виды могут иметь практически идентичную структуру строения.

Стерлинг Несбит, доцент палеонтологических наук из Виргинского политеха, также заметил, что рептилии резко ворвались на эволюционную арену, дав начало многим разновидностям живых существ на планете, «подарив» им ту или иную часть тела.

Эволюционный путь этого вида закончился 250 миллионов лет назад во время Пермского вымирания.

Динозавр с парусом

Morelladon Beltrani, новый вид динозавров, чьи останки были обнаружены во время раскопок в Испании. Вид был распространён в этой местности 125 миллионов лет назад. Морелладон имеет отличительную черту строения: «парус», растущий на позвоночнике. Назначение этой части тела пока что неизвестна. Возможно, он выполнял ту же функцию, что и горбы у современных верблюдов. Другой вариант — для теплообмена.

По своему строению, морелладон походил на ближайшего родственника, игуанодона. Это был ящер 6 метров в длину и 2,4 метра в высоту.

Горбатый предок современных голубей

Пегамастакс относится к одним из самых миниатюрных птицетазовых динозавров, найденных на данный момент. Это было странное, горбатое, клыкастое травоядное с мордой, похожей на клюв попугая. Размером не более домашней кошки, пегамастакс был покрыт забавной щетиной, придававшей ему ещё более нелепый вид.

Два выдающихся вперёд клыка срезали растения и плоды как ножницы. Пол Серено, палеонтолог из университета Чикаго обратил внимание на то, что подобная форма челюстей не характерна для травоядных.

Акула, которая ходит сама по себе

Hemiscyllium Halmahera — новый вид «шагающей» акулы, перемещающийся по дну, переставляя плавники. Хальмахера была обнаружена в водах восточной части Индонезии. Особи вида не превышают 70 см в длину. Для передвижения они используют брюшные и грудные плавники, параллельно извиваясь всем телом. Коричневый цвет туловища служит для маскировки от более крупных хищников.

Зорро-вегетарианец

Плотоядные пираньи являются излюбленным орудием пыток у киношных суперзлодеев, но в действительности они не столь кровожадны. Новый вид, названный в честь Зорро, был найден в 2007 году в притоке Амазонки.

Учёные были удивлены, узнав, что данный вид не ест мяса. Вместо этого их рацион составляют ягоды, фрукты и листья, упавшие в воду. Челюсти Myloplus Zorroi эволюционировали для перемалывания толстой скорлупы орехов. Это крупные (до 46 см в длину) рыбы красноватого цвета с жёлтыми плавниками и брюшком.

Маленький Чужой из вулканов

Крошечные, блестящие рыбки выглядят как нефтяные кляксы. Учёные, нашедшую этот вид, так и не дали ему официального названия. Чёрный миниатюрный хищник водится около четырёх древних вулканов у побережья Австралии и больше нигде. По непонятным причинам, этот «чужой» имеет непропорционально большие челюсти и мощный жевательный механизм. Обычно такое строение встречается у глубоководных рыб вроде морского черта.

Более того, миниатюрный хвост хищника обладает острыми как жало костями, назначение которых пока неизвестно.

Медуза-пакет и ядовитая малютка

Два новых вида ядовитых медуз были обнаружены лишь недавно. Keesingia Gigas больше напоминает 50-сантиметровый полиэтиленовый пакет, так как не имеет щупалец со стрекалами, а её тело плоское и полностью прозрачное Нет ничего удивительного в том, что вид долгое время был неизвестен, хоть и распространён в приэкваториальных водах по всему миру.

Malo Bella — один из самых маленьких видов медуз, из размер не превышает двух сантиметров. Обитают эти невероятно ядовитые малютки около островов Монтебелло и возле побережья округа Пилбара.

Глубоководный выживальщик

Во время экспедиции, возглавляемой Джеффом Дрейзеном и Пэтти Фрайер (Гавайский университет), учёным удалось обнаружить новый вид рыб, обитающих на глубине 8100 метров в Марианской впадине. Прозрачные представители фауны были определены как подвид липаровых, хоть и имели ряд отличительных черт.

Рыбы-слизни обладают прозрачным телом, гибкими плавниками, меняющими форму и особым способом передвижения — они не плавают как обычные рыбы, а передвигаются загребающими движениями. Также этот вид обладает устойчивостью к колоссальному давлению толщи океана, при котором не выживут 99% морских организмов.

Новый вид мух — большеглазая

Голова ископаемой мухи была практически вся покрыта выпученными фасетчатыми глазами, в два раза превышающими размеры её тела. Ископаемые останки этого насекомого были случайно обнаружены в городке Репаблик, Штат Вашингтон, во время проведения полевых исследований. Большеглазая муха является предком современных большеглазок. Фермеры специально выращивают популяции большеглазых мух, так как те питаются жуками-вредителями.

Судя по всему, предки этих хищников так же откладывали личинки в своих жертв, превращая их в живой инкубатор. Учёные уверены, что гигантские глаза помогали лучше ориентироваться на местности и искать небольших «носителей», дельфицид и цикад.

Согласно исследованиям, большеголовые мухи жили через 10–15 миллионов лет после полного вымирания динозавров. По мнению Брюса Арчибальда, биолога университета имени Саймона Фрашера, открытие нового вида большеглазок позволяет лучше понять формирование новых экосистем и эволюцию отношений «хищник-жертва».

Реактивный червяк-убийца

Illacme Tobini — настоящий монстр. Этот вид многоножек был найден в малоизученных пещерах национального парка Секвойя в Калифории. У Illacme Tobini 414 пар ножек, 200 ядовитых желёз, более 100 сегментов тела, 4 пениса и волоски, секретирующие нитеподобное вещество, напоминающее шёлк. К слову, у ближайшего родственника, вида Illacme plenipes, 750 пар ног.

Вид был обнаружен Жаном Креже и сразу же попал под пристальное внимание учёных. У многоножки имеются странные образования вокруг ротовой полости и «сопла» на каждом сегменте тела, способные выстреливать едкой жидкостью. Назначение такого механизма пока что неизвестно.

Можно с уверенностью сказать, что биологов, геологов, палеонтологов и учёных вообще ждут ещё тысячи видов, не описанных современными учебниками. Остаётся лишь надеяться, что из-за активной и деструктивной деятельности человечества они не исчезнут, так и не став известными.