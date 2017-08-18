Главный стратег Трампа покидает свой пост 18.08.2017, 21:11

Стивен Бэннон

Стив Бэннон был ключевым советником всеобщей избирательной кампании Трампа.

Главный стратег и старший советник президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа Стив Бэннон покидает свой пост в Белом доме. Об этом сообщает AP, ссылаясь на собственный источник, знакомый с решением, передает РБК.

"Главный стратег Белого дома Стив Бэннон покидает свой пост в Белом доме", - говорится в сообщении источника.

Отмечается, что Бэннон был ключевым советником всеобщей избирательной кампании Трампа и был сильным, но спорным чиновником в противоречивой администрации главы США.

Так, Бэннон подталкивал Трампа к выполнению своих предвыборных обещаний. Но он также имел противоречия с некоторыми из ближайших советников Трампа, включая зятя президента Джареда Кушнера.

Также, в одном из интервью Бэннон назвал белых расистов "маргинальными клоунами" и посоветовал Трампу умерить воинственность в адрес Северной Кореи, а также перейти в наступление в "экономической войне" с Китаем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме назначили временно исполняющей обязанности директора по коммуникациям 28-летнюю Хоуп Хикс.