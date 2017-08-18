Как защитить глаза от компьютера 1 18.08.2017, 21:14

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Фото: Deklofenak/Depositphotos

Эти советы помогут защитить глаза и сохранить зрение.

В XXI веке, когда все круглыми сутками смотрят в экране компьютеров, планшетов и смартфонов, все больше людей испытывает компьютерный зрительный синдром.

Так специалисты называют сильное напряжение глаз, которое возникает после длительной работы за компьютером.

Как пишет edinstvennaya.ua, симптомы компьютерного зрительного синдрома – быстрая утомляемость глаз, нечеткое зрение, сухость глаз, боли в шее и спине, а также головные боли. Чтобы защитить глаза от негативного влияния компьютеров, следуй нескольким нехитрым советам. Они помогут тебе защитить глаза и сохранить зрение.

Моргай

Как показывают исследования, когда мы сосредоточенно работаем за компьютером, то моргаем на 66% реже, чем обычно. Недостаточное увлажнение глаз вызывает сухость и зуд. Устанавливайте таймер, который будет напоминать вам о необходимости поморгать. Также сотрудникам, которые все свое время проводят за экраном, стоит приобрести глазные капли.

Увеличь размер шрифта на экране

Поменяй настройки монитора так, чтобы размер шрифта был оптимален для твоих глаз и не вызывал дискомфорта при чтении. Старайся читать черный текст на белом фоне, а не наоборот. Также ты можешь использовать специальные компьютерные очки, которые слегка увеличивают шрифт и улучшают цветопередачу и четкость изображения.

Не забывай о правиле 20-20-20

Медики из клиники Майо рекомендуют каждые 20 минут делать 20-секундный перерыв в работе и отводить взгляд в сторону объекта, который находится на расстоянии 20 метров. Во время перерыва можно вставь и подвигаться. Это поможет тебе восстановить циркуляцию крови и привести в тонус мышцы.

Следи за освещением

Когда естественный дневной свет или потолочное освещение ярче экрана компьютера, глаза начинают напрягаться и сильнее концентрироваться на картинке. Следи за тем, чтобы экран был ярче, чем освещение в офисе или дома. Кроме того, важно следить за тем, чтобы на экране не появлялись блики. Для этого установи антибликовое покрытие экрана или надевай тонированные очки.

Оптимизируй рабочее пространство

Садись за рабочий стол так, чтобы экран компьютера находился от тебя на расстояние вытянутой руки. Эксперты Американской академии офтальмологии рекомендуют установить монитор так, чтобы центр экрана располагался на 10-20 см ниже уровня глаз. Это предотвратит возникновение сухости и зуда глаз, а также позволит расслабленно держать шею и спину.