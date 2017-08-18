Почему Беларуси не нужны российские порты 1 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

18.08.2017, 21:29

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Валерий Карбалевич

Начнет ли Москва новую нефтяную войну?

16 августа во время посещения Владимиром Путиным Калининградской области на совещании по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада России глава российской железной дороги Олег Белозеров пожаловался президенту, что белорусские НПЗ отказываются от услуг российской железной дороги в пользу инфраструктуры стран Балтии. На это лидер РФ ответил:

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть (другой там нет и вряд ли появится), поэтому нужно это запакетировать: получение нашей нефти в непосредственной привязке к нашей инфраструктуре».

17 августа белорусское официальное информационное агентство БелТА дало ответ. Оно процитировало исполняющего обязанности гендиректора Белорусского нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба, который отметил, что транзит грузов через порты РФ Беларуси невыгоден.

«Даже с учетом скидки железнодорожные тарифы на других направлениях ниже в сравнении с российскими», - заявил он.

Стоит отметить, что эта идея совсем не нова. Россия уже не раз пыталась реализовать подобные планы. В 2005 году после возвращения из России, где Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным, правитель Беларуси неожиданно заявил о строительстве в Калининградской области своего порта и ориентации туда белорусского экспортного транзита. Российские газеты писали, что это сделано якобы в обмен за поддержку Москвой Лукашенко на президентских выборах 2006. Вскоре в Минск приехал губернатор Калининградской области Владимир Егоров, который встретился с Александром Лукашенко, премьер-министром, министром транспорта, были разработаны бизнес-планы. Но после выборов все спустили на тормозах.

В ноябре 2012 г. Лукашенко, принимая в Минске губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, объявил о планах переориентировать перевалку белорусских грузов из портов стран Балтии на порты Ленинградской области. Причем белорусский диктатор сообщил, что «принципиальное решение» по этому вопросу они с президентом РФ Владимиром Путиным приняли на встрече в сентябре. В результате опять ничего не получилось.

Тема вновь ожила в октябре 2016 года. Тогда с соответствующими заявлениями выступал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Причем Москва одновременно использовала в отношении Беларуси и кнут, и пряник. Правительство хотело закрепить в межправительственном соглашении, которое регламентирует беспошлинные поставки нефти из России для переработки на белорусских НПЗ, обязательства Беларуси по экспорту определенных объемов нефтепродуктов через российские порты. Но, кроме кнута, Россия предложила и пряник. Сначала российская железная дорога предложила белорусам скидки в размере 25%, а в марте этого года они выросли до 50%. Этот вопрос стоял на повестке дня переговоров между Минском и Москвой в ходе длительной нефтегазовой войны 2016-2017 гг. Но был снят в результате апрельских договоренностей Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге.

И вот опять. Ответ белорусской стороны на эти предложения России очень прост. Российский транзит Беларуси явно невыгоден. Поэтому сегодня более 90% транзита белорусских нефтепродуктов идет в направлении стран Балтии (прежде всего - Клайпеда, Рига, Вентспилс) и черноморских портов Украины. И этому есть экономические причины.

Во-первых, уже много лет вся логистика транзита нефтепродуктов сориентирована на балтийские порты. Там создана соответствующая инфраструктура. В Латвии основана дочерняя компания Белорусской нефтяной компании, через которую продаются нефтепродукты. (Кстати, в 2013 году Беларуськалий купил 30% терминала в порту литовского города Клайпеда.) Литовская компания по перевалке нефти Klaipedos nafta подписала с Белорусской нефтяной компанией трехлетний договор о перевалке мазута. Соглашение действует с 2016 по 2019 гг.

Во-вторых, Российская железная дорога предлагает скидку лишь на два года. А что дальше?

В-третьих, в упомянутом сообщении агентства БелТА исполняющий обязанности гендиректора БНК Сергей Гриб констатирует:

«В ходе проработки вопроса наша компания отметила трудности основных российских терминалов в устранении белорусских грузов, особенно в зимний период. Не всегда удавалось найти компромиссное решение с операторами российских терминалов по гарантии сохранения качества белорусских нефтепродуктов после перевалки».

В-четвертых, в связи с падением мировых цен на нефть поставки нефтепродуктов через порты в далекие страны становятся менее выгодными. Беларусь в настоящее время стремится минимизировать транзит, поставлять этот товар в соседние страны, например, в Украину.

Помимо экономических факторов, существуют и геополитические. Задача диверсификации внешнеэкономических связей поставлена в качестве стратегии внешней политики Беларуси. Белорусские официальные лица осторожно демонстрируют стремление ослабить экономическую зависимость от России. А Москва как раз предлагает сейчас что-то совершенно противоположное. В дополнение к экономической, финансовой, энергетической зависимости Россия стремится привязать Беларусь еще и транзитной зависимостью.

Рискну сделать прогноз. Хотя поручение Путина недвусмысленное, но не думаю, что сейчас Москва будет продавливать свою идею в виде ультиматума. Ведь это будет означать новую нефтяную войну с Беларусью. А она для Москвы совсем не вовремя. Москва оказалась в международной изоляции, в условиях американских санкций, и новый скандал в отношениях с последним союзником вряд ли нужен сегодня Кремлю. Тем более в преддверии президентских выборов.

Поэтому, думаю, нынешние планы РФ переориентировать белорусские грузы на российские порты закончатся тем же, что и прежние попытки.

А если уж Россия будет сильно выкручивать руки, то есть еще один хорошо известный и давно апробированный способ торпедировать невыгодную сделку: подписать соглашение - и не исполнять. Как, например, Беларусь это много лет делала с экспортом нефтепродуктов в Россию. Каждый год Минск, в обмен на поставки нефти, брал на себя обязательства поставлять определенный объем бензина в РФ. И каждый год их не выполнял.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»