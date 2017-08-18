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Белорусские меценаты: кто, сколько и на что жертвует через краудфандинг

  • 18.08.2017, 21:34

Белорусы готовы тратить на помощь другим от 2 рублей до 60 тысяч долларов.

До 200 человек в день дают деньги на чужие идеи и проекты. Самый большой платёж ― 8200 рублей. Это статистика краудфандинговой платформы talaka.by. Но почему они это делают, узнало euroradio.fm.

Светлана Антошкевич приняла участие в финансировании 15 проектов. И это только на одной платформе. Самый большой платёж ― 500 евро, на съёмки фильма.

"Чаще всего я поддерживаю социальные проекты, то, с чем не может справиться наше государство. Например, есть люди, которые готовы работать с сиротами, или с людьми с инвалидностью. Также поддерживаю проекты, связанные с продвижением каких-то сфер, кино, например. Я работаю в гражданском секторе, для меня естественно пожертвовать деньги на какие-то проекты. В нашей семье самый большой донат был 500 евро на социальную драму. Что-то мой муж поддерживает, он программист".

Также Светлана регулярно перечисляет деньги на другой краудфандинговой платформе, ulej.by.

Александр Сергеев, автор нейкальких IT-стартапов, поддерживает не только отдельные проекты, но и саму краудфандинг-платформу talaka.by (вложил около 7 тысяч долларов). Всего там он поддержал 17 проектов на 945 рублей.

"Я инвестирую в "Талаку", помогаю делать эту площадку. А насчёт проектов, я смотрю, насколько они могут трансформировать в лучшую сторону нашу страну, насколько системно они влияют на изменения в стране. Например, проект "Мова нанова" я поддерживаю ежемесячно, что-то перечисляю. Потому что если много людей начнёт разговаривать по-белорусски, их количество всё время будет расти, станет критичным и по-белорусски заговорит большинство".

Игорь Жаборовский, работает в IT-сфере, а точнее, делает образовательный проект, рассчитанный на российский рынок, уже оставил на "Толоке" более 4 тысяч рублей. Но самая большая его помощь ― 60 тысяч долларов на поддержку детей-сирот.

"Не всем понятно, зачем мне это нужно. Но я обычно отвечаю, что у меня такая философия: чем больше отдаёшь в этот мир, не важно, деньги это или эмоции, тем больше ты получаешь назавмен. Я участвую в таких мероприятиях не только через интернет-платформы".

Руководитель проекта "Летучий университет" Татьяна Водолажская поучаствовала в поддержке 12 различных проектов на общую сумму 330 рублей.

"Я выбираю проекты, которые поддерживаю по содержанию. Обычно, это близкие мне инициативы или люди. Тогда я понимаю всю пользу, и что это будет сделано качественно. Это связано, скорее, не с желанием получить новый продукт, а с тем, что ты в качестве благодарности что-то поддерживаешь. Так у меня было с новым альбомом Вольского, например".

Айтишник, предприниматель, представитель среднего класса ― такой протрет белорусского мецената рисует создатель "Талаки" Евгений Клишевич.

"22% тех, кто поддерживает проекты, поддержали два и более. Некоторые поддерживают по 34 проекта. Самый большой вклад был 8200 рублей, это произошло сегодня, 17 августа. Это проект о поддержке лыжника Сергея Долидовича в Олимпийских играх. Больше всего банк делает средний класс. Это и айтишники, и предприниматели. Есть люди, взносы которых небольшие, но регулярные. Человек думал, закину хоть два рубля, но закину".


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