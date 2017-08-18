Кот в Бобруйске затопил пятиэтажку 2 18.08.2017, 21:48

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Кот Дарт наделал шороху из-за того, что просто хотел попить воды.

Дарт захотел попить воды и затопил несколько квартир в доме №58 по ул. Рокоссовского. Дартом зовут кота породы сфинкс. Он живет в квартире на пятом этаже. И он умеет открывать водопроводный кран на кухонной раковине, рассказывает bobruisk.ru хозяин животного Вадим Рудковский.

Вечером 15 августа Вадима Рудковскому позвонил сосед и сообщил: срочно приезжай, из твоей квартиры хлещет вода, соседей снизу затапливает.

Через несколько минут Вадим был возле своего дома. У подъезда стояли люди и горячо обсуждали «потоп», который устроил жилец пятого этажа.

Оказалось, шороху наделал его кот породы сфинкс по кличке Дарт.

– Котику полтора года, он вообще-то очень чистоплотный. Но со странностями, – рассказал хозяин. – Принципиально не пьет воду из блюдечка, его любимое занятие – запрыгнуть в раковину на кухне и слизать капли свежей воды со дна раковины.

А в этот раз он решил, видимо, попить воды прямо из-под крана.

Реакция жильцов на «преступление» Дарта была разной: одни устроили скандал, другие посмеялись и по-соседки простили.