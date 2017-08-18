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Американский эксперт: Чтобы Польша была в безопасности, нужно инвестировать в Украину

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  • 18.08.2017, 22:01
Параг Хана

Евросоюз должен сделать так, чтобы Украина повторила экономическое чудо Польши.

Безопасность Польши неразрывно связана с безопасностью Украины. Поэтому, чтобы сдержать агрессию России, Польше и Евросоюзу необходимо инвестировать в Украину.

Об этом в интервью польскому информагентству PAP заявил известный американский эксперт в области международных отношений, футуролог и автор нескольких бестселлеров Параг Хана, передает Белорусская служба «Польского радио».

«Чтобы после аннексии Крыма российская агрессия не пошла дальше, Евросоюз должен сделать из Украины «вторую Польшу», - заявил Параг Хана.

«Украина имеет образованное молодое население, индустриальную экономику, поэтому ее можно модернизировать. Это не значит, что Украина мгновенно присоединиться к Евросоюзу и вступит в НАТО. Это очень сложно. Однако мы должны больше вкладывать в Украину. Решение российской проблемы заключается в том, чтобы больше инвестировать в Украину», - подчеркнул американский эксперт.

По мнению Параг Ханы, в отношении России Евросоюз должен проводить более твердую политику, но одновременно стараться модернизировать эту страну. Европейские государства должны сопротивляться попыткам Кремля монополизировать энергетический рынок ЕС. При этом страны Евросоюза должны стараться модернизировать российскую экономику и демократизировать политическую систему. Сделать это можно, приобретая российские фирмы и борясь с коррупцией.

«Это принесет плоды, но займет достаточно много времени», - считает Параг Хана.


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