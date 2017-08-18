Где живет второе по численности стадо зубров в Беларуси 18.08.2017, 22:20

Фото: zhivotnue.ru

На Могилевщине популяция зубров насчитывает свыше 400 особей.

В Могилевской области зубры не встречались до 1997 года. Пока в Осиповичский район не завезли первых 15 особей из Беловежской пущи. Теперь это вторая по численности популяция зубров Беларусипередает 6tv.by.

Сегодня Осиповичский район — единственное место вольного обитания зубров на Могилевщине. Нынешняя популяция насчитывает свыше 400 особей, которые разделились на 2−3 больших стада. Только в прошлом году на свет появились 50 зубрят.

Ареал обитания осиповичских зубров — свыше 60 тыс. гектаров, что составляет больше половины всего района. В здешних лесах зубры чувствуют себя прекрасно.

Стоит отметить, что осиповичская популяция по численности занимает второе место после беловежской.