Полицейский застрелил террориста, подозреваемого в совершении теракта в Барселоне 18.08.2017, 22:31

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Фото: Avanti News / Twitter.com

Агент полиции Каталонии ликвидировал сразу четырех террористов.

Агент полиции Каталонии собственноручно застрелил четверых террористов, которые совершили нападение в курортном городке Камбрильс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание La Vanguardia.

Полицейские проводили проверку на развязке возле яхт-клуба, когда со стороны центра города выехал автомобиль Audi A3, который сбил четырех человек, а затем наехал на полицейских. Один из полицейских в результате наезда получил травмы голени и головы.

После столкновения с полицейским автомобилем Audi A3 перевернулся. Террористы выскочили из него, вооруженные ножами, мачете и топорами и начали нападать на прохожих.

В это время один из полицейских открыл огонь по нападавшим, убив четырех из них. Пятый террорист убежал в сторону парка, где ударил ножом в лицо одного пешехода. Позже он скончался в больнице от ран.

Полицейскому, который убил террористов, оказывается помощь психолога.

В ночь на 18 августа в городе Камбрильс, расположенном в 130 км от Барселоны, автомобиль наехал на пешеходов, пострадали семь человек, одна женщина позже скончалась в больнице.

Позже полиция сообщила о ликвидации водителя фургона, наехавшего на толпу людей в Барселоне, сообщает El Pais.

Отмечается, что он был среди подозреваемых, убитых в Камбрильсе.

Напоминаем, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.