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Леонид Заико: Лопаты нужно выдать правительству, чтобы они ходили маршем и пели песню

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  • 18.08.2017, 22:58
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ЛЕОНИД ЗАИКО
ФОТО: BELARUSPARTISAN.ORG

Экономист прокомментировал обновленный декрет о «тунеядцах».

Экономист Леонид Заико в интервью ucpb.org заявил, что экономического смысла в принятии декрета о «тунеядцах» не было с самого начала.

- Ошибка с декретом о «тунеядцах» была допущена с самого начала. Идею подбросил Михаил Мясникович. Экономического смысла в этом никакого не было. Брать деньги с людей, которые не могут найти работу, - глупо.

Мои знакомые врачи звонили и говорили, что им поручили пересмотреть, кто получал медицинскую помощь. Они наконец узнали, что их пациентов много умерло, что молодые люди десятками и сотнями уехали из Беларуси.

- Лукашенко сказал «тунеядцам»: «Лопату в зубы – и пошел работать». Но ведь они могут взять не лопату в зубы, а топор в руки.

- Я бы выдавал лопаты раз в неделю правительству, чтобы они ходили маршем по проспекту и пели какую-нибудь хорошую рабочую песню.

Это опасно - увеличивать долю физического неквалифицированного труда. Так делали в Северной Корее. Потом такой массовый и физический труд был в Китае. Там считалось, что профессор должен поработать на заводе или в деревне. В деревнях ведь тоже можно всех послать. Поэтому с научной точки зрения это неправильно и опасно.


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