Трамп обдумывает стратегию действий в Афганистане 1 19.08.2017, 8:28

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Президент США провел совещание в Кэмп-Дэвиде.

Дональд Трамп провел совещание со своими советниками по национальной безопасности о стратегии действий в Афганистане.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хаккаби Сандерс сообщила, что президент «изучает и обсуждает варианты действий», чтобы «защитить американские интересы» в Южной Азии. Она не упомянула Афганистан и добавила, что президент сообщит о принятом решении в подходящее время, передает «Голос Америки».

В совещании, которое прошло в Кэмп-Дэвиде, загородной резиденции президентов США в Мэриленде, приняли участие вице-президент Майк Пенс и министр обороны Джеймс Мэттис.

Несмотря на значительную поддержку США и иных государств НАТО, правительственные войска Афганистана до сих пор не способны эффективно противостоять боевикам «Талибана». Американские военные характеризуют сложившуюся ситуацию, как «патовую».

Администрация США сообщила, что перед тем, как принять новую стратегию действий в Афганистане, будет проанализирована ситуация во всем регионе, включая Пакистан и Индию. Обсуждаются различные варианты, как существенного усиления группировки в Афганистане, так и вывода всех американских войск.