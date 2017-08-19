Волкер встретится с Сурковым в Минске

Волкер встретится с Сурковым в Минске1
- 19.08.2017, 9:57
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Визит представителей Вашингтона и Москвы в столицу Беларуси состоится в понедельник.
У спецпредставителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера в Минске запланирована встреча с представителем правительства России. Имя помощника российского президента Владислава Суркова в сообщении пресс-службы Госдепа не упоминается, однако о том, что именно он встретится с Волкером, ранее неоднократно сообщали российские СМИ, пишет Liga.net.
"Волкер отправится в Минск, Беларусь, где он встретится с представителем российского правительства для обсуждения российско-украинских отношений 21 августа", - заявили в Госдепе.
В ведомстве добавили, что после Минска Волкер отправится в Вильнюс, где с высокопоставленными правительственными чиновниками обсудит дальнейшие шаги по Украине.
23 августа он прибудет в Киев, где вместе с министром обороны Джеймсом Мэттисом проведет рабочие встречи и обсудит войну в Донбассе.