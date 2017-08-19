В Сургуте мужчина с ножом напал на прохожих 2 19.08.2017, 12:28

1,589

В результате нападения неизвестного мужчины с ножом на прохожих в российском Сургуте пострадали восемь человек.

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в Сургуте утром 19 августа, в результате атаки пострадали 8 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России (СКР) по Ханты-Мансийскому автономному округу РФ.

Нападение произошло около 11:20 по местному времени (09:20 мск). Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции ликвидировали нападавшего. Пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, передает РБК.

СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «а» ч.2. ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). На месте нападения работают следователи и криминалисты регионального СКР.

Правительство ХМАО оказывает помощь пострадавшим в Сургуте. В сообщении на официальном сайте государственных органов ХМАО указано, что в результате нападения неизвестного на прохожих пострадали семь человек.

По информации заместителя департамента здравоохранения ХМАО Владислава Нигматилина, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней степени тяжести. Об инциденте также проинформировали губернатора ХМАО Наталью Комарову.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по ХМАО, напавший с ножом на прохожих мужчина мог страдать психическим расстройством. «В настоящее время проверяется информация о том, что нападавший на прохожих в Сургуте мог страдать психическим расстройством», — заявили агентству в пресс-службе ведомства.