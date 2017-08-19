Лукашенко передумал продавать Прокопене «Паритетбанк»8
- 19.08.2017, 12:44
- 1,754
Бизнесмен Виктор Прокопеня не сможет приобрести у государства «Паритетбанк».
Это следует из указа Лукашенко №289 от 16 августа 2017 года.
Документ отменяет предыдущий указ №254, принятый 18 июля 2017 года, сообщает nn.by. Тогда Александр Лукашенко разрешил Прокопене купить 99,53% акций «Паритетбанк» за $ 50 миллионов.
Этот актив был нужен бизнесмену, чтобы приобрести украинский «Сбербанк», однако сделка так и не была проведена.