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Лукашенко передумал продавать Прокопене «Паритетбанк»

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  • 19.08.2017, 12:44
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Виктор Прокопеня

Бизнесмен Виктор Прокопеня не сможет приобрести у государства «Паритетбанк».

Это следует из указа Лукашенко №289 от 16 августа 2017 года.

Документ отменяет предыдущий указ №254, принятый 18 июля 2017 года, сообщает nn.by. Тогда Александр Лукашенко разрешил Прокопене купить 99,53% акций «Паритетбанк» за $ 50 миллионов.

Этот актив был нужен бизнесмену, чтобы приобрести украинский «Сбербанк», однако сделка так и не была проведена.


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