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NASA планирует получить кислород из марсианской атмосферы

  • 19.08.2017, 12:55

Одним из обязательных условий колонизации Марса является защита людей от радиации.

Реализовать её можно разными способами – от подземных городов до создания почти земной атмосферы. И вот последним и планируют заняться в NASA, пишет tehnot.com.

Миссия Mars 2020 Rover, которая состоится через несколько лет, планирует изучить этот вопрос и проверить возможность получения кислорода на месте – из атмосферы Красной планеты. Если этот проект будет успешным, то рано или поздно планету можно будет терраформировать и сделать красный Марс – зелёным и голубым (кто вспомнил трилогию Кима Стэнли Робинсона – молодец.

Напомним, что в атмосфере Марса всего 0,13% кислорода, 95,32% углекислого газа, 2,7% азота, 1,6% аргона, тогда как в земной – 78% азота и 21% кислорода. Потому эксперимент NASA подтвердит или опровергнет возможность терраформирования.

В числе других этапов планируется (на дальнюю перспективу) создание магнитного щита вокруг Марса, бомбардировка поверхности ледяными кометами и астероидами (радикальный вариант – термоядерными бомбами), а также заброска микробов, которые со временем начнут вырабатывать кислород. Разумеется, это растянется на тысячи лет, однако потенциально это возможно.


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