Тарифы на свет будут считать по-новому 10 19.08.2017, 13:30

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В Беларуси хотят ввести новые дифференцированные тарифы на электричество для населения.

В Беларуси должно быть больше дифференцированных тарифов на электроэнергию. Такое мнение высказал сегодня председатель «совета республики» Михаил Мясникович, подводя итоги расширенного Президиума «совета республики» и Совета по взаимодействию органов местного самоуправления, передает БелТА.

Чиновник убежден, что дифференцированными тарифами в Беларуси надо заниматься более глубоко и активнее пропагандировать их использование среди населения. Так называемая тарифная тетрадь, отметил он, должна быть более объемной, степень дифференциации — больше. «У человека должна быть возможность воспользоваться льготным тарифом в течение суток или недели, чтобы выполнять энергозатратные работы по дому. То же для промышленных предприятий», — считает Михаил Мясникович.