Счастье свободного единения Олег Дорман

19.08.2017, 13:38

Какой великой надеждой был полон день победы в августе 91-го.

Когда тысячи людей стекались к Белому дому, переходя проезжую часть здесь и там, и машины притормаживали и приветственно сигналили, казалось, история кончилась.

Начинается эра добра, созидания, солидарности. Это было высочайшего накала переживание. Всякий чувствовал, что теперь свободные люди, направив силы не на борьбу, а на творчество, совершат все, о чем мечтали. Будут найдены пути, решения, лекарства, высокие цели. Совершенно, как если бы отныне смерть была отменена.

Эту возможность общности хороших людей, всего лучшего в людях любых званий и сословий, доводилось пережить немногим на протяжении истории рода человеческого. М.Л. Ростропович говорил мне, что такое же чувство было у людей девятого мая сорок пятого. Это именно не индивидуальное счастье, но счастье свободного единения. В тот день Ельцин сказал: простите меня. И это сделало его президентом.

Я к чему. Мы ни в чем не ошиблись. Наша общая готовность никогда не забыть замученных, но простить врагов, была необходимой частью той минуты. Наше знание того, на что способны люди, когда объединяются в свободе и дружелюбии, - неотъемлемо.

Реванш, который сейчас развернулся, не обладает ни малейшей силой, сколько бы ненависти не выплескивалось в нем. Мы видели настоящую Россию, а другой не бывать.

Олег Дорман, Фейсбук