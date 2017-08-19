Скидки по белорусски: объявили, но снизить цены забыли? 5 19.08.2017, 14:13

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Накануне оператор velcom анонсировал «Черную пятницу» — день скидок на смартфоны и планшеты.

Она стартовала с самого утра в операторских магазинах, скидки же должны действовать на все смартфоны и вне зависимости от формы покупки: единовременным ли платежом, с традиционной скидкой для абонентов или при приобретении в рассрочку. Об этом оператор сообщал в пресс-релизе.

Утром в редакцию Onliner.by поступило письмо от одного из наших читателей, который обнаружил некоторое несоответствие между словами и делом.

«Хочу рассказать о скидках по-белорусски. velcom громко анонсировал „Черную пятницу“ 18 августа — скидки на все телефоны и планшеты. Но, как оказалось, цены не изменились ни на копейку. Специально сделал вчера пару скриншотов с ценами, если сравнить их с сегодняшними — никаких скидок!

Вот это акция по-белорусски. А сегодня мой коллега с самого утра ездил в центр продаж и подтвердил то же самое: на телефоны цены не изменились!»

В подтверждение своих слов автор письма прислал несколько скриншотов, снятых в четверг и в пятницу, на которых фигурируют смартфоны Samsung Galaxy A5 (2017) и Xiaomi Redmi 4X с 32 ГБ встроенной памяти. Цена во всех случаях осталась неизменной. Мы проверили: в настоящий момент никаких скидок на эти девайсы нет.

Журналисты попытались выяснить, что случилось на самом деле, есть ли скидки. Оказалось, что скидки формируются по весьма запутанному алгоритму.

Так, iPhone 6S с 32 ГБ стал дешевле при покупке единовременным платежом, он также чуть дешевле, если брать его в рассрочку, но обойдется для действующих абонентов velcom в те же деньги, что и раньше.

Следующим на глаза попался Samsung Galaxy A3 (2017). Его полная цена осталась прежней, существующие абоненты velcom могут купить его на 100 рублей дешевле, для новых и с условием обслуживания в течение полугода — на 10 рублей дешевле.

Третьим случайным девайсом стал Lenovo K6 Power. Его полная стоимость осталась прежней (то есть скидки нет), но при этом он заметно подешевел для новых и существующих абонентом velcom.

Какие можно сделать выводы? Перед тем как принимать решение о покупке, необходимо сперва внимательно изучить все условия и, по возможности, сравнить цены. На это придется потратить немало времени, а к тому моменту «Черная пятница» может уже завершиться. Кстати, непосредственно перед публикацией материала пришло очередное письмо, и в своем письме автор приходит к аналогичным выводам в отношении скидок.

Читатели указали на еще одну интересную особенность «Черной пятницы». «Из цены в рассрочку был убран первоначальный платеж, но одновременно также была увеличена сумма ежемесячного платежа! В итоге окончательная стоимость осталась такой же, как и была до этой самой „Черной пятницы“. А по некоторым моделям стоимость и вовсе изменилась в большую сторону».

Стоит отметить, что некоторые позиции все же подешевели. Например, Huawei P10 стало покупать выгоднее (он потерял один рубль). А вот Samsung Galaxy S8 подорожал на эту же сумму. Спишем это на особенности формирования цены: в реальности цена в день скидок осталась аналогичной той, что была вчера или позавчера.

Комментарий компании velcom (публикуется без изменений):

«Утром 18 августа стартовали продажи смартфонов и планшетов со скидкой в velcom в рамках акции „Черная пятница“. По данным мобильного оператора, продажи идут активно, спрос на мобильные устройства в velcom на данный момент повышен примерно в 4 раза по сравнению с обычным торговым днем. К сожалению, не все цены были отражены корректно с самого утра в интернет-магазине и системе центров продаж velcom — сейчас идут работы по исправлению ситуации.

Вместе с тем, сегодня цены на мобильные устройства во всех центрах продаж velcom действительно существенно снижены. Важно понимать, о каких ценах идет речь: возле каждого гаджета клиент может видеть прайс, где отображены: полная цена, цена для абонентов velcom, цена для новых абонентов velcom с привязкой на полгода пользования услугами, стоимость в рассрочку на 11 месяцев и стоимость в рассрочку на 6 месяцев».

Цены снижены на модели по разным типам цен. На одни модели при покупке цены со скидкой, например, на популярную недорогую модель Samsung Galaxy J2, которая при подключении c обязательством на 6 месяцев вместо 259,90 BYN стала стоить 195 BYN, что порадует как раз к школьному сезону, когда телефон можно приобрести со скидкой в –25%. На другие модели цена снижена как на особую цену так и при покупке в рассрочку. На большинство моделей снижена цена к покупке в рассрочку (на 11 и 6 месяцев) до уровня особой цены, что дает полное право говорить о беспроцентной рассрочке. И наш покупатель сам определяет, купить товар сразу или же потратить те же деньги, но растянуть выплаты на любой из выбранных сроков рассрочки. Например, Apple iPhone 7 32 ГБ в рассрочку на 11 месяцев стоил 1998,8 BYN, а сегодня его цена с теми же условиями стоит 1679,04BYN, также как и при особой цене. Процент скидки составил 16%.