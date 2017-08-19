Кошмар друзей Путина 2 Андерс Аслунд

19.08.2017, 14:28

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АНДЕРС АСЛУНД

Новые санкции США затронут интересы большинства представителей российской властной верхушки.

В конце июля обе палаты Конгресса США подавляющим большинством голосов приняли новый закон о санкциях против оппонентов Америки. У президента Дональда Трампа не было другого выбора, кроме как подписать его, что он и сделал, хоть и выказал при этом ничего не значащий протест: документ гарантирует, что глава государства уже не сможет отменить существующие санкции.

Ирония заключается еще и в том, что закон о санкциях — наиболее важный проект, принятый в США с момента избрания Трампа президентом. И теперь есть все основания полагать, что именно он подчеркнул слабость нынешнего Белого дома, поскольку Сенат не только одобрил санкции, но и не дал Трампу выполнить его главное предвыборное обещание — отказался отменить реформу здравоохранения Obamacare.

Итак, санкции направлены против трех стран: Ирана, Северной Кореи и России. Ключевые положения касаются последней. Прежде всего закон систематизирует уже существующие санкции и запрещает главе государства смягчать какие‑либо условия без согласия Конгресса. Повторюсь, это серьезный вотум недоверия Трампу, к тому же вполне обоснованный, учитывая, как часто он говорил о своем теплом отношении к Путину и Москве. Вдобавок Конгресс продемонстрировал чрезвычайную поддержку Украине. Фактически Кремлю сказали: избавиться от западных санкций, не отказавшись от Донбасса, не получится. Санкции, связанные с Крымом, описаны в другой главе, но их тоже классифицировали.

Санкции, как пояса, постепенно затягивают все туже. Основные пункты, вызвавшие обеспокоенность европейцев и нефтяных компаний, сняты с повестки. Закон не запрещает строительство газопроводов Северный поток-2 или Турецкий поток и позволяет американским нефтяникам участвовать в проектах с российскими компаниями в третьих странах.

Напомню, начиная с марта 2014 года под американские санкции попали представители ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина — бизнесмены Геннадий Тимченко, братья Аркадий и Борис Ротенберги, а также Юрий Ковальчук. Это серьезные персональные санкции, согласно которым активы за границей становятся объектами санкций. Но ни в Великобритании, ни в США, где хранится большая часть их миллиардного состояния, ничего так и не было конфисковано.

Лишь Италия (согласно европейским санкциям) заморозила несколько роскошных объектов, принадлежащих Аркадию Ротенбергу. В частности, отель Berg в Риме и недвижимость на Сардинии на сумму $ 36 млн. В ответ российская дума приняла так называемый закон Ротенберга, согласно которому предполагалась компенсация из федерального бюджета тем, кто пострадал от западных санкций. В стране поднялся шум, Кремль передумал, и документ не стал законом. Позднее, уже в 2017 году, был внесен схожий, но альтернативный проект (прозванный теперь “закон Тимченко”).

Поэтому на данный момент есть три проблемы с режимом американских санкций. Если Вашингтон действительно хочет повлиять на поведение российских клептократов, в первую очередь необходимо расследовать, какие активы граждан РФ в США уже находятся под санкциями и должны быть заморожены. Во-вторых, с помощью закона заставить всех бенефициаров этой собственности стать публичными, как это принято в большинстве европейских стран. В-третьих, все валютные переводы в США должны подлежать элементарному банковскому регулированию.

И вот последний проект о санкциях, подписанный Трампом, должен все изменить. В нем есть подраздел 241, где описаны специфические требования к отчетности для “олигархов и полугосударственных субъектов Российской Федерации”. В течение 180 дней Госказначейству поручено подготовить подробный отчет о “выявлении наиболее значимых высокопоставленных иностранных политических деятелей и олигархов ". Кроме того, в отчете должна быть указана “оценочная стоимость их активов, известные источники доходов, включая членов их семей, в том числе инвестиции и актуальная информация о бенефициарной собственности”, а также “выявление связей этих лиц с другими нероссийскими компаниями”.

Кажется, Конгресс США дал прямое указание открыть информацию обо всех анонимных компаниях страны. После публикации этих данных американские власти уже не смогут не предпринять соответствующие меры. Это означает, что США наконец выведут на поверхность миллиарды грязных долларов, попавших в страну, в частности под видом недвижимости во Флориде и Нью-Йорке.

Формулировка пункта 241 очень перспективна тем, что требует информации не только о тех, кто уже попал под санкции, но и о тех, кому следовало бы попасть. Другими словами: закон точно затронет большинство друзей Путина.

Андерс Аслунд, шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council, Новое время