Витебские прокуроры взяли в руки лопаты

Витебские прокуроры взяли в руки лопаты38
- 19.08.2017, 14:56
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ГосСМИ сообщают, что прокуроры берут в руки лопаты совершенно добровольно.
Прокурорские работники Витебской области вышли сегодня из кабинетов, чтобы помочь аграриям, сообщила БелТА старший помощник прокурора Витебской области Наталья Севрюкова.
Сегодня с 7 часов утра в хозяйствах региона находятся около 200 прокурорских работников. В основном они работают на зернотоках.
Проводить подобные мероприятия в прокуратуре Витебской области намерены и в дальнейшем. Говорят, прокуроры берут в руки лопаты совершенно добровольно. «Такая работа позволяет повысить корпоративный дух, оказать столь необходимую сейчас помощь аграриям и изнутри познать специфику их труда», – рапортуют госСМИ.