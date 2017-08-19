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Витебские прокуроры взяли в руки лопаты

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  • 19.08.2017, 14:56
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Фото: БЕЛТА

ГосСМИ сообщают, что прокуроры берут в руки лопаты совершенно добровольно.

Прокурорские работники Витебской области вышли сегодня из кабинетов, чтобы помочь аграриям, сообщила БелТА старший помощник прокурора Витебской области Наталья Севрюкова

Сегодня с 7 часов утра в хозяйствах региона находятся около 200 прокурорских работников. В основном они работают на зернотоках. 

Фото: БЕЛТА

Проводить подобные мероприятия в прокуратуре Витебской области намерены и в дальнейшем. Говорят, прокуроры берут в руки лопаты совершенно добровольно. «Такая работа позволяет повысить корпоративный дух, оказать столь необходимую сейчас помощь аграриям и изнутри познать специфику их труда», – рапортуют госСМИ.

Фото: БЕЛТА

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