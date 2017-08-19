Google назвал дату выхода новой версии Android 2 19.08.2017, 15:03

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Компания уже запустила сайт с обратным отсчетом до начала презентации.

Новая версия операционной системы Android O будет выпущена 21 августа – в день солнечного затмения.

"21 августа солнечное затмение пройдет над всей территорией США впервые с 1918 года. Android поможет вам испытать это историческое природное явление, чтобы вы могли больше узнать о затмении и рассчитывать на большой день — когда вы встретитесь со следующей версией Android и всеми ее супер новыми мощностями", - говорится в сообщении компании.