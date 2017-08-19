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Полиция признала нападение в Турку терактом

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  • 19.08.2017, 15:16
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Фото: Maarkku Ojala / EPA

На людей напал 18-летний марокканец.

Сотрудники правоохранительных органов Финляндии расследуют нападение на людей в центре Турку как теракт, сообщает Yle со ссылкой на данные полиции. Еще одной статьей, в рамках которой, по их информации, ведется расследование произошедшего, является «предумышленное убийство».

Нападавшим, как уточнили в органах правопорядка, по предварительным данным, являлся 18-летний марокканец, сообщает РБК.

Среди жертв нападения, как пояснили в полиции, — только граждане Финляндии, иностранцы есть только среди пострадавших, это — итальянец и два шведа.

Всего, по данным полиции, в результате инцидента погибли два человека, еще восемь получили ранения. Из них трое, в том числе один подозреваемый, находятся в тяжелом состоянии.

Нападавшего полиция остановила, выстрелив ему в бедро. Личность подозреваемого, по данным полицейских, установлена, однако не разглашается.


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