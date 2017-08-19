Спортсмены о школьной реформе: Полная ерундистика 8 19.08.2017, 15:28

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Предлагаемые школьные реформы возмутили всех.

На днях вице-премьер Беларуси Василий Жарко по итогам рабочей встречи с Александром Лукашенко раскритиковал десятибалльную систему оценки в школах. Он отметил, что она отличается субъективизмом и отсутствием неудовлетворительных отметок.

Теперь власти будут обсуждать возврат к «пятибаллке».

А 12 мая Лукашенко поручил пересмотреть график работы школ. «Раньше 9 утра уроки начинать не надо», — заявил Лукашенко.

«Трибуна» решила узнать у белорусских спорстсменов, что они думают по этому поводу.

Мария Мамошук (24 года, вольная борьба):

«Я училась и по пятибалльной, и по десятибалльной системе. Честно говоря, первая мне нравилась больше. Она действительно очень простая и понятная. «Двойка» есть «двойка», и от этого никуда не денешься. В современной системе нет четкого разделения между оценками. Из-за этого родителям, которые учились по «пятибаллке», сложно понять, как хорошо учится их ребенок. Когда мое обучение резко перевели на десятибалльную систему, то особых изменений я не почувствовала, и на учебу это никак не повлияло.

Что касается начала уроков, во многих школах они стартуют в 8:30. Лично мне было бы удобно, если бы занятия начинались чуть позже. Сон лишним не бывает. Я и сама понимаю, что детям довольно непросто вставать в семь утра. А тем, кому надо ехать через полгорода, и вовсе еще раньше. Так что я считаю это положительным моментом.

Мне кажется, в таких вопросах очень важна дисциплина со стороны родителей. Если с этим все в порядке, то для ребенка особо ничего не поменяется. Он как ложился в одиннадцать вечера, так и продолжит это делать. Хотя если сдвинуть время уроков на час вперед, то многие, возможно, будут просто засыпать чуть позже, и для них мало что изменится.

Я думаю, когда мы говорим о таких нововведениях, стоит учитывать мнения родителей и педагогов. В школах проводятся собрания. Там следует обсуждать подобные вопросы. А потом доносить их до тех, кто принимает глобальные решения».

«Подобные нововведения – абсолютная ерундистика»

Андрей Арямнов (29 лет, тяжелая атлетика):

«Я думаю, возвращение к «пятибаллке» – это абсолютная глупость. Мало кто застал и старую, и новую системы. До шестого класса я учился по пятибалльной, а потом перешел на десятибалльную. Поэтому понимаю, что говорю. Десятибалльную систему оцениваю на отлично. Я свидетель того, что она проявила себя лучше. В пятибалльной непонятно: то ли ты «троечник», то ли «четверочник», потому что закоренелые «троечники» очень близки к «четверочникам». Страдают те люди, которые учатся средне. Есть только три варианта: нормально (3), хорошо (4) и отлично (5). Четверка – непонятная оценка. Эта система себя давно изжила.

Если перенести начало уроков, то это составит очень много проблем. 8 часов – самое удачное время. Тем более, в некоторых школах занятия начинаются позже на полчаса. Подобные нововведения – абсолютная ерундистика. Не знают, куда бабки девать, что ли? Есть гораздо более серьезные проблемы. Если хотите, чтобы школьники приходили к девяти, то и рабочий день нужно перенести на час для людей, которые работают. А то что, родители будут приводить ребенка в семь часов и ждать, пока все остальные проснутся к девяти?

Изменение системы оценки не стало стрессом для меня. Скорее всего, даже наоборот. Я перестал быть закоренелым «троечником», и к 11 классу мой средний балл вырос до «6». Возможно, самый важный период – это старт учебы. Мне начали ставить одни «тройки» с первого класса. Как бы я ни старался, мне было очень тяжело получать другие оценки. В десятибалльной системе намного больше вариантов. Некоторые учителя мне специально «четверки» не ставили, говоря: «Ты же «троечник», зачем тебе оценки выше?»

Я считаю, что в каждой школе должен пройти референдум. Родители, педагоги и школьники смогут проголосовать – и сделать все честно. Но это должно быть индивидуально. В школах спальных районов детям добираться долго не надо. А вот в тех заведениях, которые находятся в центре города, хорошо бы в 9 утра начинать уроки. Скорее всего, по итогам референдумов большая часть школ осталась бы по старинке учиться. Процентов десять приняли бы изменения».

«В первую очередь, нужно учитывать удобство для детей»

Наталья Цилинская (42 года, возглавляет Белорусскую федерацию велоспорта, воспитывает 4 детей):

«Я училась по пятибалльной, но не училась по десятибалльной системе. Мне трудно их сравнивать. Иногда я не совсем понимаю оценки от 8 до 10. Но опять же: это не моя задача -понимать это. Задача учителя и ребенка – найти контакт. Лично для меня десятибалльная система до сих пор остается некой загадкой. В первую очередь, нужно учитывать удобство для детей, которые все время учатся по этой «десятибаллке», и, насколько я знаю, им она нравится. Мнения родителей становятся второстепенными. Мы, конечно, участвуем в образовании наших детей, но, тем не менее, основная нагрузка лежит на них.

Я считаю, что переносить начало занятий не нужно. Некоторых детей нужно везти в школу. Работу родителей тоже никто не отменял. Это совершенно не облегчит жизнь учеников. Они не начнут вставать ни позже, ни раньше. Большинство все-таки учится возле дома. До старта уроков станет больше времени, которое нужно будет чем-то занять. Но это все на уровне предположений. Мы знаем только то, как оно сейчас. Если мы не перейдем к пятибалльной системе и началу уроков в 9 утра, мы не узнаем, лучше это или хуже. Понимаете, у нас и сейчас не все школы работают в одном режиме. Где-то начинаются уроки в 8, где-то – в 8:30. Может быть, какие-то школы и стоит перевести на 9 утра.

Если мы все-таки вернемся к пяти баллам, возможно, для детей это будет каким-то стрессом. Но наша жизнь состоит из них. Особенно сегодня – в мире технологий и вседозволенности. Мы каждый день подвергаемся стрессу. Не всегда знаем, что происходит с нашими детьми, когда они не в школе. Беда не в этом. Гаджеты, вседозволенность – основные проблемы. Нужно найти время обнять ребенка, поговорить с ним, выслушать его вопросы. Иногда даже когда он отвлекает тебя от очень важных дел. И делать это не в последний момент, а всегда.

Всегда кто-то учился лучше, кто-то – хуже. Еще есть такая поговорка: «Плохому танцору ноги мешают». Если искать какие-то причины, то их несложно найти. Но, конечно, ничего не меняя, невозможно сдвинуться с точки – и неважно, вперед или назад. Я считаю, что все зависит от ученика. Кому-то после таких изменений может стать интереснее учиться, кому-то – наоборот».

«Пятибалльная система четко разграничивает знания ученика. Для кого нужно еще более тонкое разделение?»

Александр Куль (42 года, возглавляет центр экономического развития и спортивного маркетинга БК «Цмокі-Мінск», воспитывает 3 детей):

«В свое время, когда делали десятибалльную, я как-то не смог увидеть, насколько это помогло. Хотя у меня трое детей, двое – в старшей школе. Мы потихоньку привыкли к такой системе. Честно говоря, я не вижу смысла постоянно менять систему оценки. Но я не педагог. Будучи родителем, мне абсолютно без разницы, по какой системе оценивают моего ребенка. Самое главное, чтобы он получал знания. Улучшить образование за счет изменения оценок? Это подход не с той стороны. Но это отдельная большая тема, в которой я совершенно некомпетентен. Я, конечно, наслышан о проблемах в образовании, но они решаются не такими методами.

Так как я учился по старой системе оценки, для меня она, конечно, привычнее и понятнее. Во всем есть свои плюсы. Пятибалльная система четко разграничивает знания ученика. Для кого нужно еще более тонкое разделение? Если мы поступаем в университет, то сдаем ЦТ. Но там ведь все равно совсем другая система – баллы от 0 до 100. Меня пятибалльная система полностью устраивала. Если нужно было разграничивать еще тоньше, то можно было ввести дроби: 3,5 вместо 3+; 4,5 вместо 4+ и т.п.

Если изменения вступят в силу, это может привнести какую-то путаницу, но я думаю, у детей большого стресса не будет, и вряд ли возникнут какие-то психические расстройства. Будет период на адаптацию. Чтобы принимать такие изменения , нужно взвесить решение, оценить затраты не только финансового, но и человеческого ресурсов, оценить стресс детей и понять, какой будет «выхлоп». Люди, которые этим занимаются, наверное, все это просчитывают. Должна же быть логическая и фактическая основа. Возможно, кто-то видит в этом улучшения.

Нужно ли учитывать мнения детей, родителей и педагогов? С одной стороны, это было бы хорошо. Но с другой – сколько людей, столько и мнений. Если есть руководители, которые принимают такие решения, то они должны советоваться с учителями, не со всеми. Допустим, создать какое-нибудь общество учителей, где их интересы и видение представляют особо выдающиеся педагоги – имена в сфере учителей. Тогда педагогическая общественность смогла бы делегировать свои идеи. Уже за круглый стол садились бы люди с двумя-тремя мнениями. А так общественный опрос тысяч людей не нужен.

Время начала уроков менять не надо. Я поддерживаю мнение людей, считающих, что это не самый лучший вариант. У родителей младшеклассников, которые сами еще не в состоянии добираться в школу, возникнут определенные неудобства. Возможно, начало учебы сделают в 9 утра. Но я слышал, что предлагается привозить детей на час раньше (в 8) и занимать их какими-то факультативами. А смысл? Если родители хотят, чтобы ученики не приходили на уроки уставшими, им нужно проследить за режимом своих детей. Это самый простой выход.

Я получил образование в американском университете, поэтому могу попробовать сравнить зарубежное образование и местное. Правда, учебу в Беларуси я знаю лишь по школе и училищу. В любом случае, это все немного по-другому. Я не особо знаком с американской системой в школе. В университете мне очень понравилось. Там я играл в баскетбол. Если в Беларуси студент хочет чем-то заниматься, то ему приходится выбирать либо учебу, либо спорт. Сложно совмещать тренировки с зачетами и экзаменами. Ты можешь найти золотую середину, но рискуешь не преуспеть нигде.

В Америке есть список предметов, которые студент должен изучить и набрать количество кредитов за каждый предмет с определенным средним баллом. Некоторые предметы можно взять сразу, остальные – только после того, как пройдешь базовые. Также перед началом семестра уже есть расписание тренировок. Есть специальный человек, который помогает выбирать предметы. Ты выбираешь те курсы, которые не пересекаются с тренировками. Получается, можно посещать и тренировки, и занятия. У неспортсменов есть все те же привилегии. Если кто-то работает, то довольно легко можно подстроиться. Если у тебя низкая успеваемость, то нет возможности выступать за студенческую команду. Любую систему нужно адаптировать к среде, в которой она будет применяться. Разные дети, исторические особенности и традиции – нужно все учитывать. Брать лучшее ото всех и строить свою собственную систему.