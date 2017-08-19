Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз 26 19.08.2017, 15:46

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Светлана Калинкина

И тогда станет хорошо и ему, и всей стране.

Кадры поездки в Шкловский и Оршанский районы, которые Лукашенко «проинспектировал» 18 августа, облетели все СМИ. Сельчане пашут в поте лица, а Лукашенко устраивает шоу.

Что стоит за этим пропагандистским действом? На этот и другие вопросы belprauda.org ответила известная белорусская журналистка Светлана Калинкина.

- Спустя 23 года своего правления Лукашенко возвращается на «поле президента» на квадрацикле за 30 тысяч долларов. В чем символизм этого действа? Лукашенко демонстрирует свой личный успех землякам?

- Именно на своей родине Лукашенко с первых дней правления начал создавать «потемкинскую деревню» – рай на земле. Изначально Лукашенко, видимо, действительно хотел доказать, что он не просто «Сашка, Катькин сын», а может и способен.

Лукашенко действительно создал много «чудес» в Александрии. Могу вспомнить бассейн, вместимостью больший, чем все население Александрии; знаменитый проект со строительством бумажной фабрики в Шклове, из-за которого мучились все газеты, поскольку не хватило ни качества, ни мощностей. Но Лукашенко упорно стремился создать на своей малой родине «рай на земле».

Рай на земле не получился, но денег вложено много. И теперь Лукашенко ездит туда, чтобы показывать ОАО «Александрия» как большую «потемкинскую деревню».

Лукашенко очень завистливый человек. Мне кажется, еще в бытность депутатом, когда он еще даже не мечтал о президентстве, ему не давали покоя лавры Геннадия Карпенко, который создавал «город солнца» из Молодечно. Этот проект сделал популярными в стране Карпенко и Гончара, и Лукашенко просто подражал тем, к кому не мог дотянуться: он разрушил «город солнца» в Молодечно, хотел создать нечто подобное в Шклове, но не получилось.

Но демонстрировать итог своей 22-летней работы надо, вот и демонстрирует.

- Родной совхоз, вышиванки, серп в руках – весь антураж должен свидетельствовать о том, что Лукашенко чтит свои корни?

- Лукашенко периодически появлялся на публике в вышиванках – льняных рубашках, «белое на белом». Изначально предполагалось, что вышиванка должна подчеркнуть его имидж – выходца из простого народа. А сейчас вышиванка вписывается в новый тренд: Беларусь – это Беларусь, а не некая территория, где живут непонятно кто: то ли неправильные россияне, то ли правильные беларусы.

Серп в руках Лукашенко – своеобразный рояль в кустах: сегодня никто не жнет зерновые серпами. Но Лукашенко взял серп в руки и учил журналистов жать хлеб; видно, это должно подчеркнуть ностальгию по деревенскому детству. Все эти действия нацелены на то, чтобы вызывать симпатии у беларусов – к тяжелому детству, к тяжелому труду в детстве.

Но на самом деле Беларусь поменялась; уже выросло целое поколение детей, «ровесникам» правления уже 23 года, они не хотят ни жать серпом, не хотят водить коня, не хотят тяжело работать: давным-давно с этими задачами прекрасно справляется техника. Нигде в мире люди не становятся рабами своих полей, а становятся хозяевами.

Это такая ностальгия, демонстрация которой эффекта не даст. Но мне бы очень хотелось, чтобы эта ностальгия как можно скорее вернула Александра Лукашенко туда, где ему хорошо, тепло, душевно: в родной совхоз, в родные поля и луга, к родным людям, которые, как он нам показывает, очень любит. Я считаю, что ему давно не надо мучить ни себя, ни всю страну, а надо вернуться домой, где и ему будет хорошо, и всей стране.

- Со страды, которая является самой горячей порой для сельчан, Лукашенко устроил шоу. Вам не кажется, что это прелюдия к грядущим событиям?

- Каким?

- Опять заговорили о возможном референдуме.

- Я наблюдаю целую цепь заявлений и действий, которые показывают, что Лукашенко беспокоится о своем рейтинге, имидже, и хочет хорошо выглядеть в глазах народа. Это, конечно, можно расценивать как подготовку к референдуму, в том числе, как проработку идеи о продлении президентского срока до семи лет. Но, на мой взгляд, решение еще не принято, потому что референдум – очень и очень рискованная инициатива. Обмануться тем, что некто умилился телевизионной картинкой с Лукашенко, жгущим серпом, серьезные люди не могут (а вокруг Лукашенко есть серьезные люди), то они должны адекватно оценивать ситуацию: сейчас не то настроение в обществе, чтобы народ с песнями и плясками, галопом, помчался на участки голосовать за продление сроков полномочий Лукашенко.

Видимо, такая мысль есть, похоже, ее пока не отбросили, но однозначно я бы так не утверждала.

- Новость о том, что Коля Лукашенко намолотил 5 тонн зерна, облетела все СМИ страны – и государственные, и независимые. Стремление к саморекламе белорусского правителя понятно, но чем объяснить такое повышенный интерес прессы к сомнительному событию?

- Коля Лукашенко стал приложением к папе: дети всегда улучшают имидж политиков, родителей. Папа-правитель, который заставляет сына работать на поле, учит отличать рожь от пшеницы, – наверное, это хорошо. Но я напомню, что прошлым летом Коля Лукашенко вообще не появлялся на публике, что породило слухи об отъезде на учебу за границу – то ли в Англию, то еще куда. Появившиеся слухи Александр Григорьевич воспринял очень нервно. Мне кажется, Лукашенко демонстрирует: Коля не звездный, Коля с ним, Коля никуда не собирается уезжать на учебу в дальние страны.