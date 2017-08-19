Как белорус стал лучшим воднолыжником мира 19.08.2017, 15:59

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Алексею Жерносеку из Новополоцка принадлежит один из рекордов мира в воднолыжном спорте.

Он бьет его в течение трех лет, но не может добиться признания. Tut.by рассказывает о неуязвимости рекордсмена из Новополоцка по прозвищу Туз и его жизни в американском Орландо, девушке-японке и ее визите в Беларусь, заработках и олимпийской мечте.

«Хочется, чтобы после ухода из спорта к моему рекорду еще долго никто не мог подобраться»

Алексей Жерносек — одна из главных звезд воднолыжного спорта. Он не входит в программу Олимпийских игр, а потому мало известен. Меж тем среди главных достижений Алексея — рекорд мира в дисциплине "фигурное катание" (12 570 очков), установленный в 2011 году, а также звание чемпиона Всемирных игр 2013 года, когда с результатом 11 520 очков он опередил ближайшего конкурента почти на 1 500 очков.

Жерносек — многократный чемпион мира и победитель стартов вроде US Open и Australian Masters. По итогам прошлого года он был признан лучшим воднолыжником мира, а в мае нынешнего сезона его назвали лучшим атлетом, который собирался принять участие во Всемирных играх 2017 года в польском Вроцлаве.

— Выиграю я соревнования или нет, в большей степени зависит от меня, — говорит Алексей по прозвищу Туз. — Так продолжается с 2009 года, когда я впервые выиграл мировое первенство. То есть если побеждает кто-то другой, то не потому что он сильнее меня, а потому что я ошибся.

Примером такой ситуации является осечка, допущенная Жерносеком как раз на Играх во Вроцлаве: она моментально вывела его из борьбы за медали. По мнению Алексея, причина в катере, который никогда ранее не использовался для соревнований по водным лыжам и давал непредсказуемую волну.

— При выполнении четвертой по счету фигуры волна выбросила меня на большее расстояние, чем ожидал. Понял, что перелетаю точку приземления, еще в воздухе, но уже никак не мог повлиять на происходящее. Приземление пришлось не на скользящую поверхность волны, а на ребро. Согласен, это оправдание, и я все равно должен был брать медаль. Впрочем, иногда даже в карьере таких чемпионов, как Усэйн Болт, случаются несчастные случаи.

В хорошие дни Жерносек легко исполняет фигуры стоимостью в 800 очков и более, как, допустим, заднее сальто с выходом из спины и приходом в спину. И это на скорости 30 км/ч, с которой идет катер!

Публикация от Aliaksei Zharnasek (@trickskiboss) Апр 17 2017 в 5:46 PDT

Туз признается, что за последние три года он пять раз обновлял собственный мировой рекорд.

— Только попытки не засчитывают, и это задевает самолюбие, — добавляет он. — Дело в несовершенной процедуре признания, когда судьи из технического комитета федерации рассматривают видео и выносят решение о том, состоялся рекорд или нет. Находясь у экрана десктопа дома, они дотошно изучают материалы, пересчитывают набранные очки, и их оценка разнится с решением, которое было вынесено на соревнованиях в режиме здесь и сейчас.

Мне 37 лет. Я возрастной спортсмен, который хочет привносить что-то новое в свой вид спорта, поднимать его на новый уровень. Что это значит? Вложить в 20-секундный интервал для выступления наибольшее количество сложных фигур, за которые дают по 900 и даже 1000 очков в случае двойного сальто, и не ошибиться.

Опыта и технического мастерства хватает, чтобы еще не раз побить мировой рекорд. Каким он будет? Скажем так, 13 000 очков — рубеж, который хотелось бы перешагнуть и который для меня не является пределом при благоприятном развитии событий. Хочется, чтобы после ухода из спорта к моему рекорду еще долго никто не мог подобраться. Вот только пока упираюсь в процедурную брешь. Нужно от нее избавиться, чтобы наш спорт не застаивался.

Стать тем, кто он есть, Жерносеку помогли тренеры — братья Владимир и Аркадий Геновы, которые продолжили традиции новополоцкой школы воднолыжного спорта, заложенные их отцом Николаем Леонидовичем. Еще одним ярким представителем этой школы является Наталья Бердникова, которая в отличие от Алексея на Играх во Вроцлаве подтвердила высокий уровень и взяла два золота — в фигурном катании и на трамплине.

— В Беларуси не самая лучшая экономика в мире, чтобы развивать такие виды, как воднолыжный спорт, однако удивительным образом он находится на высоком уровне. У нас два центра, которые соперничают друг с другом еще с 60-х годов ХХ века, — в Минске и Новополоцке. Несмотря на развал Советского Союза, удалось сохранить наработки, и уже в годы независимости Беларусь стала четвертой страной после США, Канады и Франции, которая в 2011 году выиграла командное первенство планеты. А ведь чемпионат мира проводится с 1949 года! Так что говорить о том, что мы выплываем на «старом багаже», не приходится. Существующая система подготовки дает хорошие результаты, появляются новые имена — Александр Исаев, Степан Шпак, Анна Стрельцова, Александра Данишевская.

«В ресторане в Токио заказали драники, клецки, пельмени»

Прозвище Туз Алексей получил в студенческие годы, а учился он в Университете штата Луизианы в Монро. Поступать сюда советовали друзья-воднолыжники.

— Если ты в университетской команде, то получаешь образование бесплатно, не платишь за проживание, имеешь хорошие условия для тренировок и ездишь на соревнования. А что еще нужно молодому спортсмену? — объясняет выбор новополочанин. В Монро он отправился в 2004 году.

— Ребята-однокурсники долго искали удобное им сокращение моего имени, а после того как помог университетской команде выиграть чемпионат по водным лыжам, нашли такое слово — Туз (в переводе на английский язык — Ace. — Прим. ). То есть прозвище пришло от созвучия с именем и имело смысловую нагрузку, ведь я тогда выступил в роли фактора «Х».

Кстати, если что и копировать у Штатов, так это организацию университетского спорта. Можно без раздумий брать на вооружение все наработки. Эффективность подтверждается тем, что в чемпионате среди университетов в нашем виде спорта представлено двенадцать учебных заведений, а это конкурентная среда. Студенты-легкоатлеты устанавливают рекорды Соединенных Штатов и из университетских команд попадают сразу в олимпийскую сборную США. Ну разве не круто?

После трех лет обучения в Монро Жерносек предпринял попытку получить степень магистра в сфере делового администрирования.

— Не понравилось, поэтому ушел из альма-матер, — коротко пояснил он. С тех пор базой для подготовки для него стал Винтер-Гарден, один из пригородов Орландо.

Орландо считается мировым центром воднолыжного спорта. Здесь проводят тренировочные сборы чемпионы и рекордсмены мира. Кишащие аллигаторами водоемы не пугают воднолыжников: хищники сторонятся катеров и в основном охотятся на мелкую дичь.

Назвать домом Винтер-Гарден Жерносек не может, здесь он только тренируется, а большую часть времени проводит в разъездах по миру. Этапы Кубка мира по воднолыжному спорту и вейкбордингу проходят в Австралии, США, Италии, Великобритании, Польше, России, Канаде и Франции.

Отчасти по этой же причине Туз не женится на своей подруге Сайе Хирасаве, воднолыжнице из Японии. С ней Алексей встречается уже шесть лет.

— Пока мы оба — действующие спортсмены и катаемся по миру по одиночке, решение о создании семьи не имеет практического смысла, — уверен Жерносек. — Кроме того, необходимо определиться с местом, которое стало бы для нас домом. Неизвестно, будут ли это Соединенные Штаты или Япония, нейтральная территория или Беларусь. Беларусь, конечно, вряд ли. Моей девушке будет трудно найти себе здесь применение и привыкнуть к тому, что солнечных дней у нас мало. Если белорусы умеют приспосабливаться, то более консервативным японцам сделать это сложно.

Летом 2015 года Сайя около недели провела в Беларуси. Алексей показал ей парадную сторону Минска и его изнанку, затем свозил к маме в Новополоцк, а также показал Софийский собор и музей белорусского книгопечатания в Полоцке.

— Особое впечатление на иностранцев производит то, в каком виде находятся природные ландшафты за городской чертой. Друзей из Перу, которые гостили у меня в июне, поразило то, как много водоемов у нас в стране. Им, привыкшим у себя на родине к видам степей и высокогорных полупустынь, белорусские пейзажи показались райскими.

Интересно, что когда Алексей отправился в Токио в гости к Сайе, то более всего был рад найти в центре мегаполиса ресторан белорусской кухни.

— Сходили туда вместе с японскими друзьями, заказали драники, клецки, пельмени, — вспоминает Туз. Сайя тоже частенько так называет своего парня, а сама противится тому, чтобы к ней обращались ласково Зая.

— Ей не нравится, когда так говорю. Не понимает в переводе на английский язык, какое значение вкладываю в это слово! — усмехается Алексей.

«Для новополочан важно, чтобы у них была стабильная работа, вопрос защиты окружающей среды отходит на второй план»

На страничке Жерносека в Facebook говорится, что он предприниматель, но своего бизнеса у него нет.

— В Штатах ты не сможешь объяснить, что работаешь в Министерстве спорта и туризма, — объясняет воднолыжник. — Для американцев занятость в таком органе не считается работой — это финансовая помощь. Когда ты ездишь в составе профессиональной команды или являешься лицом какого-либо бренда — вот это в их понимании работа. Заниматься любимым делом могу благодаря поддержке Минспорта и спонсоров, которыми выступают производители катеров и специнвентаря. С радостью прорекламировал бы что-нибудь белорусское!

Мечтать о доме, о новых машинах можно, конечно, бесконечно долго. Для меня же самое главное на данный момент — собственное развитие. История показывает, что если ты будешь ориентироваться на то, можешь ли ты заработать деньги тем или иным способом, многого не добьешься. Нужно отталкиваться от того, к чему ты питаешь страсть, и совершенствоваться в этом деле. Как знать, возможно, к 2024 году наш вид спорта станет олимпийским, и тогда в него придут деньги. Взять тот же скейтбординг! Кто бы мог подумать, что его возьмут на Олимпиаду 2020 года, тем более — парк (дисциплина в скейтбординге. — Прим.)?

Тема изменения климата — одна из самых популярных среди того контента, который Туз размещает у себя в соцсетях.

— Климат меняется, и так было всегда. Вопрос в том, насколько деятельность человека влияет на ускорение процесса. Можно долго спорить, однако с ростом концентрации углекислого газа в атмосфере, что на совести человечества, температура на планете растет — это факт. Так почему бы этой проблеме не придать большее значение? И, соответственно, развивать альтернативные источники энергии. Если не озаботиться ее решением, то предстоит иметь дело с последствиями. Так, в южной части штата Флорида, где находится Майами и Национальный парк «Эверглейдс», соленая вода попадает в резервуары для хранения воды пресной. Пока это еще не катастрофа, но может ею стать, если уровень океана поднимется на пару метров. Тогда питьевой воды во Флориде не останется.

Беспокойство за будущее Майами — это здорово. А что Алексей скажет про родной Новополоцк, который является бессменным лидером среди белорусских городов по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу?

— Для новополочан важно, чтобы у них была стабильная работа и достойная зарплата, вопрос защиты окружающей среды отходит на второй план. Сложно осуждать, когда понимаешь, что его решение зависит от состояния экономики. В Соединенных Штатах, наоборот, деньги на заботу об экологии есть, но там не считают нужным тратить их на эти цели. Информация, которой располагают американцы, не заставляет требовать от руководителей принятия жестких мер.

Весной 2015 года Алексей Жерносек посвятил сборной Беларуси по хоккею хвалебный пост в связи с первой в истории победой над США (5:2). Один из подписчиков спортсмена предположил, что «теперь американцы точно будут знать, что мы за страна и где она находится».

— Сомневаюсь, колхоз лечится с трудом, — ответил Алексей. — Тут есть люди, которые и что Канада за страна, и где она находится, не знают! Зато живут и не парятся, все люди братья ведь!

В комментарии для интервью воднолыжник был сдержаннее и списал безразличие части американцев на провинциальный образ жизни.

— Они не заботятся о том, что происходит в другом штате или в Вашингтоне. Их волнуют собственное дело, семья. Да, спортивные болельщики, которые увлекаются хоккеем или теннисом, знают, где находится Беларусь. Но это очень небольшая прослойка людей, так как главные виды спорта в США — бейсбол, американский футбол и баскетбол.

Жерносек критикует американцев, а сам, какие бы усилия ни предпринимал, потихоньку отдаляется от Беларуси. Когда он вернулся на родину этим летом, то решил с помощью квадрокоптера оценить изменившийся облик набережной Свислочи. Про запрет полетов авиамоделей на высоте более 100 метров Туз, конечно, ничего не слышал.

— Друзья спросили: «Ты в курсе? Нет, ну ладно». Думаю, что мой дрон не поднимался выше 70 метров, и тем не менее такие ограничения не очень радуют. Что бы ни предпринимали органы госуправления, развитие технологий не остановить. Это как с электромобилями. Сопротивлялись люди их приходу в конце прошлого столетия, а они все равно становятся частью нашей жизни.