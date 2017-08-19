Минчан креативно приглашают на Акцию предупреждения 2 19.08.2017, 16:32

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В городе появились наклейки с призывом выйти 8 сентября на Октябрьскую площадь в 19.00.

Об этом написал в «Фейсбуке» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

- А тем временем в Минске.... Чтут Константина Острожского и зовут на акцию 8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади Минска. Жыве Беларусь!

Напомним, что 8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади Минска Белорусский Национальный Конгресс проведет Акцию предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».