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Минчан креативно приглашают на Акцию предупреждения

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  • 19.08.2017, 16:32
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В городе появились наклейки с призывом выйти 8 сентября на Октябрьскую площадь в 19.00.

Об этом написал в «Фейсбуке» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

- А тем временем в Минске.... Чтут Константина Острожского и зовут на акцию 8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади Минска. Жыве Беларусь!

Напомним, что 8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади Минска Белорусский Национальный Конгресс проведет Акцию предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


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