Зарубежные инвесторы выводят деньги из России 2 19.08.2017, 16:46

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Фото с сайта masterforex-v.org

Иностранцы объявили бойкот российским акциям.

Хотя с начала года индекс ММВБ просел на 18%, а входящие в него компании суммарно подешевели более чем на 1,1 триллиона российских рублей, нерезиденты не спешат покупать упавшие в цене бумаги, пишет finanz.ru.

Крупнейший в США биржевой фонд, специализирующийся на вложениях в Россию, - VanEck Vectors Russia ETF - фиксирует непрекрающийся отток клиентских денег начиная с июня. За это время фонд был вынужден продать на МосБирже акций на 396,4 млн долларов, чтобы вернуть инвесторам их средства.

В июне фонд потерял 203,3 млн долларов, в июле - 121,6 млн долларов, с начала августа - еще 71,4 млн, следует из данных etf.com.

В результате фонд, портфель которого практически копирует индекс РТС, полностью ликвидировал вложения в Россию, сделанные в конце прошлого года на волне эйфории от победы Дональда Трампа и ожиданий, что антироссийские санкции будут смягчены.

В фонд Direxion Daily Russia Bull 3x Shares, покупающий российские акции с тройным плечом, последний раз инвесторы приносили свежий деньги в конце июня. С тех пор из фонда ушло 7 млн долларов, с начала года - 10 млн, а за год - больше 37 млн.

Компания SPDR и вовсе приняла решение закрыть свой российский фонд (SPDR S&P Russia ETF), после того как за лето из него утекло почти 3 млн долларов, или четверть от всех клиентских инвестиций.

По итогам последней недели суммарный отток иностарного капитала с российского фондового фондового рынка достиг 88 млн долларов, сообщила в пятницу компания EPFR, отслеживающая инвестиции большинства крупных фондов. По сравнению с предыдущей неделей объемы распродажи увеличились почти в 20 раз.

Начиная с мая лишь трижды EPFR фиксировала приток денег нерезидентов на недельной основе, а с начала года иностранцы вывели с рынка РФ 1,7 млрд долларов, поставив рекорд с 2013 года.

Летом зарубежные держатели акций получили от российских компаний дивиденды на сумму более 700 млрд рублей, и были надежды, что часть этих денег будет инвестирована в рынок, но на деле сколь-нибудь серьезных потоков не видно, говорит главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев.

После обвала на 22% за первое полугодие рынок нащупал дно в середине июня, от которого отскочил почти на 11% по индексу ММВБ, но в августе вновь начал снижаться, потеряв 3% за неделю.

"Политический фактор оказывает огромное депрессивное влияние на интерес иностранцев к инвестированию в Россию, а новые санкции не добавили российским активам популярности", - говорит глава Velstand Capital Виталий Бутбаев. Играет роль и тот факт, что западные инвесторы отдают предпочтение пассивным стратегиям: популярностью пользуются фонды, которые не стремятся обыграть рынок, отбирая акции, а следуют за всем известными индексами.

"Капитализация России, по данным Всемирного банка, уменьшилась с 2009 по 2016 на 43,5% в долларовом выражении. Это большой сдвиг, который также объясняет почему рациональные инвесторы, следующие пассивной стратегии, уменьшают долю России в своих активах. Такие инвесторы не "подбирают акции на падении", так как не видят смысла в попытках победить рынок", - говорит Бутбаев.