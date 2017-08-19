NASA показало, как огромный астероид будет пролетать мимо Земли 1 19.08.2017, 16:58

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Видео сближения Земли с астероидом Florence попало в Сеть.

Американское космическое агентство NASA показало, как крупнейший из когда-либо приближавшихся к Земле астероидов подлетит к нашей планете, сообщают РИА Новости.

Астероид Florence размером 4,4 километра пролетит на расстоянии в семь миллионов километров от Земли. Предположительно, это случится 1 сентября 2017 года.

Ученые утверждают, что никакой опасности приближение небесного тела не представляет.

В истории наблюдений за астероидами были объекты, которые пролетали гораздо ближе к Земле, но они были значительно меньше. Специалисты NASA возлагают на Florence большие надежды: они хотят выяснить точный размер астероида и запечатлеть объекты на его поверхности.

В следующий раз Florence приблизится к нашей планете не раньше чем через 500 лет.