97 лет назад в Польше вспыхнуло Второе Силезское восстание 19.08.2017, 17:25

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фото: bliskopolski.pl

В результате восстания поляки добились создания новой полиции.

97 лет назад, в ночь с 19 на 20 августа 1920 года, вспыхнуло Второе Силезское восстание, передает «Радио Польша».

Это вооруженное выступление было связано с деятельностью немецкой полиции SiPo, которая после Первого Силезского восстания терроризировала польское население.

В Катовице проводились погромы магазинов, частного жилья и редакций польских газет. Было совершено жестокое убийство врача Анджея Меленцкого.

«Напряженная ситуация была связана с предстоящим всенародным голосованием о государственной принадлежности, - говорит Ивона Шопа из Музеия Силезских восстаний Сьвентохловице. - Голосование было запланировано теми, кто подписывал Версальский договор как способ формирования польско-немецкой границы на территории Верхней Силезии. Пропагандистская война, в которой и поляки и немцы старалась перетянуть на свою сторону силезских жителей, стала основной причиной вспышки Второго Силезского восстания».

В августе 1920 года верхнесилезская немецкая газета опубликовала сообщение (как выяснилось позже — ошибочное) о падении Варшавы под ударами Красной Армии в советско-польской войне.

Немецкая община, для которой это событие означало конец независимого польского государства, отметила его празднованиями. Народные гулянья быстро переросли в столкновения с поляками, они продолжились даже после опровержения слухов о взятии Варшавы.Столкновения и вспышки насилия привели ко Второму Силезскому восстанию.

Вскоре под контроль восставших перешли правительственные учреждения в районах Катовице, Плеса, Бойтен. С 20 по 25 августа восстание распространилось по всей территории промышленного района Силезии. Закончилось восстание 26 августа 1920 года.

К концу сентября, в результате разных военных действий и переговорных процессов между противоборствующими сторонами ситуацию удалось стабилизировать. Поляки добились роспуска существовавших полицейских частей и создания новой полиции, которая состояла на 50 % из поляков. Им также удалось добиться своего присутствия в органах местной администрации.