В Стародорожском районе столкнулись фура и микроавтобус 1 19.08.2017, 17:30

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Два человека погибли.

Около 4 часов утра 19 августа в Стародорожском районе столкнулись микроавтобус и фура. В результате ДТП погибли два человека, один находится в больнице.

ДТП произошло на автодороге Р43 вблизи деревни Солон. Микроавтобус Mercedes-Benz врезался в DAF. На месте ДТП погибли двое — 18- и 21-летний парни. Еще один человек госпитализирован в Слуцкую ЦРБ, ему также 21 год, пишет tut.by.

На месте работают эксперты.

«Специалистами проведена работа по фиксации и изъятию необходимых для установления обстоятельств ДТП следов и объектов. Экспертам предстоит определить место и угол столкновения транспортных средств относительно границ проезжей части и друг друга, а также их техническое состояние», — рассказала официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области Евгения Куневич.